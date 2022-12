Dieta di Natale: come dimagrire per le feste

Seguire la dieta di Natale significa consumare alimenti sani ed equilibrati in modo da dimagrire per le feste senza sensi di colpa.

Tra poco le famiglie celebreranno la festa del Natale che non è solo regali, luci, ma anche cene e pranzi con parenti che portano chili in più sull’addome e i fianchi. Per concedersi pasti senza troppe rinunce, seguire la dieta di Natale nei giorni precedenti può aiutare a mantenersi in forma in modo sano ed equilibrato.

Dieta di Natale

In questo periodo dell’anno, man mano che si avvicina il periodo natalizio, la paura è sicuramente di ingrassare e mettere su chili. Per evitare che ciò possa accadere, seguire la dieta di Natale aiuta sicuramente a dimagrire in occasione delle feste e concedersi anche qualche sgarro senza sentirsi troppo in colpa o sottoporsi a rinunce.

Seguire un regime equilibrato per il periodo natalizio aiuta a mantenere sotto controllo il peso e la forma fisica evitando di eccedere eccessivamente e di abbuffarsi. In questo modo si è certi di consumare alimenti che siano equilibrati, ma al tempo bilanciati e concedersi una o due fette di Panettone durante i pranzi o le cene natalizie.

Così facendo è possibile concedersi qualche eccezione e stravizio in più senza sentirsi in colpa o accumulare chili in eccesso che nelle feste sono all’ordine del giorno. Il pranzo e il cenone sono momenti di socialità e di condivisione, quindi seguire una dieta in quei giorni è pressoché impossibile, ma nei giorni precedenti è bene cominciare a darsi qualche regola.

Seguire la dieta di Natale, ma anche un regime equilibrato, non solo in questa occasione, ma per tutto l’anno, aiuta a mangiare sano e sapersi concedere i classici stravizi come il dolce o un bicchiere di vino in modo intelligente. Fin da ora è bene cominciare a privarsi di qualche alimento in modo da essere in forma.

Dieta di Natale: consigli

Fondamentale nella dieta di Natale è stilare un programma in modo da arrivare in forma all’appuntamento con il cenone e il pranzo. Bastano alcune piccole regole e sacrifici per riuscire a mantenersi in forma in questa fase. Basta seguire queste regole e consigli ogni giorno per poter perdere peso poco prima del Natale e senza eccessivi compromessi.

Prima di tutto, è importante essere motivati. Provare a segnare su una agenda l’alimentazione da seguire e l’attività da praticare aiuta sicuramente ad avere ben in mente l’obiettivo. Si consiglia del sano movimento, a cominciare dalla passeggiata quotidiana, ma anche attività aerobiche da praticare per almeno 10-20 minuti al giorno.

Fare le scale invece di prendere l’ascensore aiuta a bruciare le calorie in eccesso e ridurre i chili in più che si accumulano nei punti critici come cosce, addome e fianchi. Per quanto riguarda l’alimentazione, è necessario nutrirsi di cibi sani sfruttando anche i prodotti tipici di stagione, come il melograno, le arance e i mandarini.

Cominciare la giornata con dei cereali e uno yogurt rinunciando alle brioches aiuta a tenersi in forma e dimagrire nella dieta di Natale. Per le bevande, il tè o il caffè possibilmente senza zucchero. Non bisogna rinunciare agli spuntini che devono essere a base di frutto o yogurt o di frullato che sazia. Molto importante prediligere cibi integrali, verdura e a pranzo proteine come il pesce o la carne magra riducendo le porzioni.

Dieta di Natale: rimedio naturale

