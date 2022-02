A pochi giorni dalla nascita del piccolo Francesco, quinto figlio di Gigi D’Alessio, Denise Esposito ha postato sui social la prima foto ufficiale in cui è ritratta col pancione.

Denise Esposito dopo il parto

Il 24 gennaio è nato il piccolo Francesco D’Alessio, il quinto figlio che il cantante Gigi D’Alessio ha avuto insieme a Denise Esposito, la fidanzata a cui si è legato durante l’estate 2020 (all’indomani dalla sua rottura definitiva da Anna Tatangelo).

La gravidanza della giovane è stata tenuta sotto il massimo riserbo fino al giorno del parto ma, nelle ultime ore, Denise Esposito ha deciso di pubblicare una foto in cui è ritratta col pancione e ha scritto: “Ascolta come mi batte forte il cuore”. Senza dubbio per lei e Gigi D’Alessio si tratta di un momento di grande felicità visto che insieme hanno accolto il loro bambino.

Denise Esposito: chi è la fidanzata di D’Alessio

29enne laureata in legge, Denise Esposito avrebbe conosciuto Gigi D’Alessio durante una vacanza a Capri nel 2020 e da quel momento i due sarebbero diventati inseparabili. La coppia ha mantenuto il massimo riserbo per quanto riguarda la vita privata e, durante l’estate 2021, solo per caso la giovane era stata paparazzata in barca con il pancione in bella vista.

Le frecciatine di Anna Tatangelo

La storia tra Denise e Gigi D’Alessio è iniziata pochi mesi dopo la fine della lunga unione tra il cantante e Anna Tatangelo (madre del figlio di D’Alessio Andrea).

Di recente la cantante ha lanciato alcune frecciatine verso il suo ex e ha fatto sapere che avrebbe saputo della gravidanza della sua nuova compagna dalla tv (e non direttamente da lui come avrebbe sperato). Oggi anche Anna Tatangelo sembra aver ritrovato la felicità al fianco del rapper Livio Cori, con cui è uscita allo scoperto durante l’estate 2021.