Occhi azzurri, capelli biondi biondi e sguardo da “femme fatale”: ecco chi è Denise Esposito, la nuova e presunta fiamma di Gigi D’Alessio. Scopriamo di più sulla sua vita e sul suo lavoro.

Chi è Denise Esposito: vita e lavoro

Classe 1992, Denise Esposito nasce a Napoli il 19 novembre sotto il segno dello scorpione. Anche se non si sa molto sulla sua vita privata e sulla sua infanzia, possiamo dire che le sue origini sono campane (come ben si poteva immaginare) e vive attualmente a Napoli. Altra cosa che sappiamo è che è un avvocato e una grandissima fan di Gigi D’Alessio.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, non si sa neppure in questo caso molto delle sue relazioni passate.

Da quello che si può capire dai post che la ragazza pubblica sui social, ha un fratello a cui è molto legata e che ha dei begli occhi azzurri come lei. Non fa parte del mondo dello spettacolo. Ama il mare e viaggiare; infatti nella biografia su Instagram, ha inserito il simbolo del mondo.

La nuova fiamma di Gigi?

Ed è proprio per questa mancanza di informazioni circa la sua vita privata che ha suscitato la curiosità di tutti.

Ma come abbiamo detto, non si sa se si tratta della vera e nuova fidanzata del cantante napoletano. Secondo diversi rumors, però, a quanto pare, i due si sarebbero conosciuti a Capri in estate verso la metà di luglio. Tuttavia, se la notizia è uscita ora, non sarebbe scoppiato l’amore subito subito ma forse solo più tardi.

La bella Denise Esposito e il cantante napoletano sono stati avvistati insieme in giro per le strade di Roma in Lamborghini, dove lui ha una villa. Ed è per questo motivo che si è iniziato a parlare di una presunta relazione. Di certo, se è vero, non si tratta di una semplice conoscenza o flirt passeggero, anche perché la ragazza napoletana ha già conosciuto la famiglia di lui.

Al di là del gossip, la bella Denise Esposito potrebbe per davvero far perdere la testa al cantante napoletano, facendo così dimenticare per sempre il suo grande amore Anna Tatangelo.

Anna e Gigi

La storia tra la bella Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è infatti ormai giunta al capolinea da parecchio tempo. L’anno scorso si erano lasciati e dopo qualche mese, avevano provato anche a riaggiustare i rapporti, ma senza un esito felice. Avevano poi deciso di lasciarsi definitivamente. La loro storia è comunque stata molto importante, è durata circa 10 anni e iniziata quando Anna era molto giovane, un’artista emergente. Dalla loro relazione è nato anche un figlio.

Al di là dell’esito non felice per la coppia, sembrano essere rimasti in buoni rapporti, anche per via del figlio in comune. Sperando che entrambi possano trovare l’amore, bisogna aspettare ancora un po’ per capire se la new love story tra Denise Esposito e Gigi D’Alessio sia vera e duratura. Quindi, non ci resta che sperare per il meglio e rimanere sintonizzati per nuovi aggiornamenti!