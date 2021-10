Tra nuove uscite e nuove stagioni, la piattaforma di streaming Netflix offre sempre qualcosa di bello e interessante da vedere. Non è da meno neanche per il mese di novembre 2021, che si prospetta ricco di buone visioni.

Cosa vedere su Netflix a novembre 2021

Sei una di quelle persone che ama godersi un po’ di “Netflix and chill” sul divano, la sera o nel fine settimana? Oppure una di quelle che si immerge in un vero e proprio binge watching tutto in una volta? A prescindere da come ti piaccia gustare i prodotti audiovisivi ecco quali sono i film e le serie tv da non perdere offerti dalla piattaforma nero-rossa.

I film

Disponibile a partire dal 5 novembre, Love Hard, che racconta la storia di una ragazza di Los Angeles sfortunata in amore, che perde la testa per un ragazzo dell’East Coast conosciuto su un’app d’incontri.

Ma solo quando deciderà di fargli una sorpresa andandolo a trovare per le vacanze, scoprirà una realtà ben diversa.

Dal 10 novembre invece, sarà possibile vedere Due donne-Passing, tratto dall’omonimo romanzo di Nella Larsen.

Il racconto è ambientato in un’epoca caratterizzata da un sistema razzista e sessista, dove per sopravvivere, le persone di colore sono costrette a fingersi bianche. Da qui il titolo.

Il 12 novembre sarà il turno di Dwayne Johnson alias “The Rock” e il canadese Ryan Reynolds che in Red Notice interpreteranno rispettivamente un esperto profiler dell’FBI e un ladro di opere d’arte altrettanto preparato. Una strana alleanza, quella tra i due, per catturare “l’Alfiere”, un’altra ladra ricercata in tutto il mondo.

Il 19 novembre invece debutterà il premio Pulitzer Lin-Manuel Mirabda per la prima volta alla regia con Tick, Tick…BOOM! Adattamento del musical autobiografico di Jonathan Larson. Nel film appunto, viene illustrata la storia di Jon, compositore di teatro e cameriere in un diner di New York che scrive quello che spera diventerà un musical di successo. L’epoca è quella del 1990 e l’ambiente degli artisti è invaso dalla piaga dell AIDS.

Dovremo aspettare il 24 novembre per scoprire la storia di Jackie Justice, interpretata da Halle Berry in Bruised-Lottare per vivere. Jackie è una ex lottatrice di arti marziali miste obbligata dal manager nonché fidanzato a partecipare ad un violento incontro clandestino. Un terremoto scuote la vita della protagonista quando, alla sua porta, si presenta Manny il figlio abbandonato dalla donna quando era molto piccolo.

Le serie tv

The Unlikely Murderer è una serie tv liberamente ispirata alla storia di Stig Engström, grafico individuato come responsabile dell’assassinio del primo ministro svedese Olof Palme. L’uomo, nonostante i maldestri errori commessi durante l’omicidio, si è dimostrato un vero e proprio prestigiatore, un manipolatore della realtà, riuscendo ad eludere la giustizia fino al giorno della sua morte. Lo show sarà disponibile nel catalogo di Netflix dal 5 novembre.

Stessa data anche per la terza stagione di Narcos: Messico, che vedrà proseguire la storia di Miguel Angel Félix Gallardo. Il nuovo padrino del cartello messicano di Guadalajara che vanta la fama di essere il primo, si batte per mantenerne il controllo. Félix è anche l’obiettivo dell’Operazione Leyenda, condotta da Walt Breslin, agente DEA famoso per i suoi metodi poco convenzionali.

Dopo il successo di Squid Game, ecco un’altra serie ambientata in Corea. Dal 19 novembre potremo vedere Hellbound, serie ambientata a Seul dove esseri misteriosi condannano le persone al regno degli inferi. Jung Jungsu, leader di un’organizzazione religiosa, sostiene che solo i peccatori sono destinati alle fiamme dell’inferno e che servono da monito per tutti gli altri. Prende così il controllo delle torture, ma ad opporsi è Min Heyjin, un’avvocata che si impegna a proteggere i condannati e a riportare il mondo a come era prima. Fino alla condanna a morte di un neonato di appena due giorni che rimetterà in discussione tutto.

Nello stesso giorno sarà anche il turno di Cowboy Bebop, western spaziale basato sull’omonimo anime giapponese, che racconta le vicende di tre protagonisti, i cacciatori di taglie Spike Spiegel, Jet Black e Faye Valentine. Il trio cerca di non venire fagocitato dalle ombre del passato mentre combatte i peggiori criminali del sistema solare.