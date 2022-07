La storia nata ad Amici di Maria De Filippi 2020 tra Rosa Di Grazia e Deddy continua a far parlare i fan del programma, soprattutto dopo l’intervento della ballerina nel web format di Lorella Cuccarini Dimmi di te.

Rosa Di Grazia: “Deddy è un cantante e io una ballerina, stiamo inseguendo i nostri sogni”

“Non siamo andati mai nei particolari su questa storia nata sotto i riflettori, i fan si sono affezionati alla coppia, Deddy è un cantante e io una ballerina, stiamo inseguendo i nostri sogni. Io l’ho aspettato fino all’ultimo. Non è andata, ci siamo visti, ci siamo confrontati e non è andata. Lui mi ha lasciato un segno che ha il suo posticino”, ha raccontato Rosa Di Grazia.

“Una storia senza fine, c’è stima”

Poco tempo prima i due erano diventati virali sui social a causa di alcuni scatti che li ritraevano molto distanti a Roma al concerto di Aka7even. “Una storia senza fine… non rinnegherò mai nulla, ci siamo visti al concerto di Aka, non è andata così come è uscito nel gossip. Eravamo distanti, ma dietro le quinte ci siamo salutati, c’è stima“, ha spiegato Rosa Di Grazia.

Rosa Di Grazia a Dimmi di te

A Dimmi di te, Rosa Di Grazia si è raccontata a 360 gradi. “A me piace comunicare quella che sono. Alla fine sono sempre la ragazza di 20 anni che ha la sua vita privata. Io sono grata e non mi sarei mai aspettata di avere questo seguito”, ha detto relativamente ai social.

“Io in un ragazzo non cerco nulla di così eclatante, la genuinità mi colpisce oltre l’aspetto fisico. La semplicità, una persona che mi faccia sorridere, che mi faccia stare bene, con sentimenti, principi e valori”, ha risposto invece alla domanda sull’uomo ideale.

“Sono autocritica, ciò che stimo molto è che sono determinata, la mia determinazione. Non sono solo quella ragazza tanto istintiva”, ha dichiarato invece come pregi e difetti.

