Come togliere lo smalto dai vestiti

Avete macchiato i vostri vestiti con lo smalto per le unghie? Non lasciatevi prendere dal panico. Esistono diversi rimedi per riuscire ad eliminarlo in modo pratico e molto efficace.

Come rimuovere lo smalto dai vestiti

Mettere lo smalto sulle unghie delle mani e dei piedi è sicuramente un’operazione semplice, ma è anche abbastanza delicata perché basta un attimo di distrazione e si rischia di macchiare i vestiti, i tessuti, il pavimento, il letto o il divano.

La boccetta di smalto può cadere, oppure si possono fare dei disastri con il pennellino, o magari si sfregano le unghie ancora non perfettamente asciutte sui vestiti. In questi casi non bisogna farsi prendere dal panico perché rimuovere lo smalto è abbastanza semplice, a patto che si agisca immediatamente. Il rimedio più efficace è l’acetone, ma se si ha paura di rovinare i tessuti o le superfici si possono usare altri metodi.

Per quanto riguarda l’acetone può essere molto utile per trattare i vestiti. Prima di tutto è importante controllare l’etichetta, per verificare che non si tratti di un capo acetato. A questo punto bisogna mettere qualche goccia di acetone sulla macchia, da lasciar agire per qualche secondo, poi si può strofinare con un po’ di cotone, prima di sciacquarlo sotto l’acqua. L’operazione deve essere ripetuta fino a che scompare l’alone di sporco.

Se le macchie sono particolarmente ostinate si può aggiungere un po’ di alcol.

Se preferite non utilizzare un prodotto aggressivo come l’acetone, potete usare il normale detersivo. Il capo macchiato deve essere prima di tutto bagnato con dell’acqua tiepida e tenuto in ammollo per 30 minuti, poi si può versare qualche goccia di detersivo sulla macchia ma senza esagerare, per poi lasciar agire per qualche minuto. A questo punto dovete strofinare con delicatezza, per poi procedere con un lavaggio a mano o in lavatrice.

Smalto sui vestiti: come rimuovere le macchie secche e altri rimedi

Può anche capitare che le macchie di smalto siano secche, ma ci sono alcuni passaggi da seguire per sistemare la situazione. Prima di trattare la zona macchiata bisogna grattarla, in modo da eliminare i residui superficiali. Se la macchia è ostinata si può anche pretrattate con un po’ di acqua. A questo punto si deve inumidire con acqua ossigenata, dopo aver fatto una prova su una parte nascosta. Oltre a questi metodi esistono altri prodotti usati nella quotidianità in grado di eliminare le macchie di smalto. Il lievito e la schiuma da barba possono essere lasciati ad agire prima del lavaggio e si può anche usare l’ammoniaca. Un altro rimedio fai da te può essere una soluzione a base di acqua, limone e bicarbonato di sodio da spruzzare direttamente sul capo che si è macchiato. Seguendo questi consigli e questi passaggi, potrete ottenere il risultato sperato, eliminando completamente le macchie di smalto dai vostri vestiti. Ovviamente, il primo consiglio non può che essere quello di prestare molta attenzione quando mettete lo smalto sulle unghie, in modo da evitare di macchiare i vostri vestiti oppure altre superfici.