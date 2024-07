Borse con charm: le tendenze

Le borse sono accessori che da sempre dettano moda e tendenze, preziose per il proprio look e outfit. Sono davvero tanti i modelli da indossare in ogni modo. Quest’anno le tendenze puntano a delle borse con charm che danno la possibilità di aggiungere qualsiasi cosa: portachiavi, peluche e molto altro. Vediamo da dove arrivano e come indossarle.

Borse con charm

Le borse sono, da sempre, un accessorio di grande moda declinato in tante versioni e modelli unici da indossare per impreziosire il proprio abbigliamento. Una delle tendenze di quest’anno sono proprio le borse con charm in quanto impreziosite da una serie di pendenti quali peluche, portachiavi, amuleti, mini pouch.

Sono accessori colorati di tutti i tipi, variegati che permettono di divertirsi con i colori e l’abbigliamento, in generale. Sono tantissimi poi i brand e i grandi marchi di moda: da Miu Miu sino ad arrivare a Prada che hanno deciso di introdurre questi accessori presentandoli in linee squadrate o rettangolari.

In questo modo la borsa si trasforma, non solo in oggetto per trasportare cose, come chiavi, portafoglio, ecc., ma diventa anche un espediente per raccontare qualcosa di chi la indossa mostrando a tutti gli altri i piccoli pendenti che contraddistinguono questo accessorio.

Durante le vacanze poi indossare le borse con charm permette di creare ulteriormente il proprio stile con i vari ninnoli che possono anche essere oggetti o ricordi dei viaggi. I portachiavi, i pupazzetti, ma anche le catene e i foulard sono solo alcuni degli charm da appendere a queste borse come mostrano anche le ultime tendenze dei vari stilisti e marchi di moda.

Borse con charm: origini

Molti affermano che l’idea delle borse con charm sia nata con Jane Birkin, popolare attrice molto nota per il suo gusto unico e impeccabile che ha dato vita a una serie di tendenze e di modelli di cui oggi sono ancora in voga e che dettano moda. La popolare attrice era solita riempire le sue borse di qualsiasi cosa rendendole uniche e alla moda.

Se Jane Birkin è stata un grande modello di ispirazione per questo tipo di borsa, bisogna però dire che le origini risalgono sicuramente al mondo asiatico, in particolar modo al Giappone. Proprio nei paesi asiatici, oltre al Giappone, ma anche in Cina e Corea del Sud, questa tendenza è spopolata nel corso degli anni.

Tra le studentesse del liceo nei paesi asiatici si usa tantissimo portare in giro e indossare queste borse con charm realizzate in pelle liscia dal doppio manico a cui attaccare qualsiasi cosa disponibili nei colori blu navy o nero. Cambiano anche le forme: si va da linee rettangolari a morbide ad altre più voluminose e adatte anche da portare a spalla.

I cordini colorati, le catene lunghe ma anche i portachiavi sono solo alcuni degli charm e dei pendenti da aggiungere a questo tipo di borse per non perdere nulla e avere tutto a portata di mano come fanno anche i personaggi dello spettacolo.

Borse con charm Amazon

Sono ormai un accessorio cult da indossare e ordinare a seconda dei tanti modelli su Amazon con vari sconti. Cliccando la foto si mostrano tutti i dettagli. La classifica presenta tre dei migliori modelli di borse con charm da indossare per la stagione, scelte tra le più particolari con una mini descrizione.

1)Biewo ciondoli per borsa Bogg

Sono ben ciondoli in plastica da appendere alla propria borsa per personalizzarla. Sono ciondoli a tema spiaggia poiché sono simboli dell’estate. Sono ciondoli vivaci e allegri che riflettono l’idea di vacanza in luoghi lontani come le Hawaii appunto.

2)Borsa Liu Jo shopping ecosostenibile

Un modello di borsa ecosostenibile quindi a basso impatto ambientale realizzata in poliuretano con chiusura a zip. Una borsa molto capiente del noto marchio disponibile nel colore rosa cameo.

3)Harilla borsa a tracolla elegante con charm dorato

Una borsa molto elegante a tracolla in pelle e robusta, oltre che resistente. Indicata per feste, viaggi, ma anche altre occasioni eleganti. La tracolla è a catena con charm elegante e borsa capiente per contenere il necessario.

Alle borse con charm si consiglia di abbinare anche i ciondoli con charm della linea Pandora.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.