L’estate 2024 celebra il ritorno dei maxi gioielli: orecchini, collane e bracciali oversize diventano i protagonisti assoluti dei nostri look. Scopri come abbinarli per essere sempre alla moda.

Come abbinare i maxi gioielli per l’estate 2024

Con l’arrivo dell’estate 2024, i maxi gioielli tornano prepotentemente alla ribalta, confermandosi tra gli accessori più amati della stagione. Le nuove collezioni d’alta moda ci hanno mostrato collane oversize, orecchini imponenti e bracciali voluminosi, pronti a trasformare anche l’outfit più semplice in un look da passerella. Ma come abbinarli al meglio? Ecco qualche idea e consiglio per valorizzare i tuoi preziosi accessori e creare combinazioni di stile uniche:

Collane oversize

Le collane maxi sono perfette per aggiungere un tocco di glamour a qualsiasi abito estivo. Per un look casual, abbina una collana oversize a un vestito semplice o a una blusa bianca. Se desideri osare di più, opta per collane con pietre colorate e indossale con top a spalle scoperte o abiti con scollature profonde.

Gli orecchini di grandi dimensioni possono diventare i protagonisti del tuo look. Per un effetto sofisticato, abbinali a capelli raccolti o tagli corti che mettono in risalto il viso. Gli orecchini a cerchio o pendenti sono perfetti per completare abiti lunghi e fluttuanti, ideali per una serata estiva.

I bracciali maxi possono essere indossati da soli o in combinazioni multiple per un effetto ancora più d’impatto. Scegli bracciali rigidi e abbinali a vestiti senza maniche o a maniche corte per mettere in risalto le braccia. I bangle in materiali naturali come legno o resina si sposano bene con look boho-chic.

Non aver paura di osare. Mescola diversi tipi di maxi gioielli, come collane imponenti con orecchini oversize, mantenendo sempre un equilibrio nel look complessivo. Ricorda di scegliere un punto focale per evitare eccessi: se indossi una collana molto vistosa, opta per orecchini più discreti e viceversa.

I gioielli maxi colorati sono perfetti per aggiungere vivacità agli outfit monocromatici. Scegli pietre colorate, smalti vivaci o metalli brillanti per dare un tocco di freschezza ai tuoi look. I materiali naturali come il legno e la madreperla sono perfetti per uno stile estivo rilassato e chic.

I maxi gioielli sono destinati a diventare un must have dei tuoi look dell’estate 2024. E tu, cosa aspetti? Sperimenta con combinazioni audaci e divertiti a giocare con questi accessori preziosi per un tocco di stile unico!