Pressoterapia a casa: come farla con i giusti macchinari

Ci sono trattamenti che hanno diversi benefici e proprietà. Sono trattamenti che necessitano dell’ausilio di macchinari specifici, proprio come la pressoterapia, una pratica utile per il corpo. Nei paragrafi a seguire proviamo a capire come si svolge a casa, quali sono le proprietà e soprattutto i benefici che dona ad arti inferiori e superiori.

Pressoterapia

Con il termine pressoterapia si fa riferimento a un tipo di trattamento a carattere medico ed estetico che va a lavorare nei punti maggiormente critici del fisico in modo da modellarlo e definirlo meglio per una silhouette più snella e tonica. Va poi a migliorare il sistema circolatorio e linfatico intervenendo su alcune aree critiche, come per esempio la cellulite.

Un metodo che, se effettuato correttamente, aiuta a drenare, combattere gli inestetismi della cellulite e la buccia d’arancia, ma permette anche di ridurre la ritenzione idrica, un altro tasto dolente per molte donne. Aiuta poi a ridefinire alcune zone, come per esempio le gambe, ma anche a snellire le parti del corpo soprattutto se legata all’attività fisica.

Si chiama presso terapia perché, al momento del trattamento, si esercita una piccola pressione nella zona da trattare che possono essere le gambe o le braccia, appunto. La pressione è dovuta a dei cuscinetti che sono posizionati sulle braccia o sulle gambe che emettono dei getti d’aria. Non richiede una preparazione particolare, sebbene sarebbe meglio digiunare.

Un trattamento che non è per tutti dal momento che risulta essere controindicato verso coloro che hanno determinate patologie. Inoltre, sarebbe meglio evitare questa pratica in soggetti in gravidanza. Secondo alcuni, potrebbe essere vista come tecnica di drenaggio dal momento che drena le tossine e le scorie in eccesso.

Pressoterapia: funzionamento

Come già detto, con la presso terapia, come dice il nome, si va a esercitare una pressione sulla zona da trattare tramite dei macchinari disponibili. Una pratica che è possibile praticare, non solo nei centri estetici, di salute o di bellezza, ma anche a casa avvalendosi di mezzi che siano specifici e adatti a tale scopo. Le aree maggiormente interessate sono arti inferiori, quindi le gambe e quelli superiori, le braccia.

A parte gli arti inferiori e superiori, questo trattamento agisce anche nella zona dell’addome, la schiena e anche il basso ventre. Si usa uno strumento elettrico a cui sono collegati dei cuscini che vanno a intervenire direttamente sulla zona da trattare. Sono proprio questi cuscini che, tramite il getto d’aria, esercitano la pressione necessaria per ottenere i benefici adatti.

A seconda della zona da trattare, cambia anche il tipo di pressione da esercitare che può essere più o meno efficace in base al trattamento di presso terapia. Non vi è preparazione e una seduta dura, in media, tra i 30 e i 50 minuti, ma molto dipende dall’area da trattare. Coloro che si sottopongono a questo trattamento possono avvertire una sensazione come di un massaggio che aiuta.

Sono consigliate fino a un minimo di 8 sedute per due o tre volte a settimana. Man mano che si intravedono i risultati, è poi possibile passare a una sola seduta settimanale.

