From Paris with Love è un film di Pierre Morel, con John Travolta, Jonathan Rhys Meyers e Kasia Smutniak. Una pellicola molto apprezzata dalla critica, con un cast internazionale.

From Paris with Love, curiosità sul film con John Travolta

Pierre Morel, già autori di noti film thriller, come The Transporter, Io vi troverò e The Gunman, ha ottenuto un grande successo anche con il film From Paris With Love, che appartiene allo stesso genere e vanta un cast internazionale. La pellicola, del 2010, parla del terrorismo, con due agenti molto diversi nei modi e nei caratteri che vengono chiamati per sventare una serie di attentati. Nonostante sia un film thriller, con scene piene d’azione, adrenalina e sparatorie, il film è molto apprezzato anche per l’umorismo che ne emerge, soprattutto da parte del protagonista. Inizialmente è stato accolto in modo molto freddo dal pubblico e dalla critica, ma nel corso degli anni ha ottenuto un successo sempre più grande. Una delle caratteristiche più apprezzate del film è sicuramente l’interpretazione del cast, che è internazionale. Gli amanti di questo genere hanno apprezzato moltissimo questa pellicola.

From Paris with Love: la trama del film

Il protagonista del film è l’agente segreto James Reese, che lavora sotto copertura come assistente dell’ambasciatore Bennington a Parigi e aspetta con ansia il momento di entrare in azione. L’uomo è fidanzato con la bellissima Caroline e ha fatto del suo lavoro un vero e proprio culto. Rispetta sempre le regole e porta sempre a termine tutti i suoi incarichi in modo impeccabile. Tutto cambia quando viene affiancato all’agente della CIA Charlie Wax, uomo intrepido e dai modi molto particolari. I due hanno il compito di porre fine agli affari di un’organizzazione criminale cinese, arrestando il leader Wong e sgominando il contrabbando di droga a Parigi. Reese, affiancato da Wax, dovrà abbandonare le sue sicurezze e la sua totale dedizione alle regole per cercare di adeguarsi alle azioni spericolate del suo partner. Dopo aver fatto irruzione in un bordello ed essersi presentati all’incontro di pericolosi narcotrafficanti, i due scopriranno l’esistenza di un gruppo di estremisti pakistani che stanno organizzando un attentato. I terroristi, collegati al mondo del narcotraffico cinese, vogliono uccidere il rappresentante americano durante una conferenza a Parigi. Dopo aver affrontato inseguimenti e aver rischiato la vita numerose volte, Reese scoprirà chi è il vero mandante dell’attentato e potrà contare solo sull’aiuto di Wax.

From Paris with Love: il cast del film

Il ruolo dell’agente segreto James Rees è interpretato dall’attore Jonathan Rys Meyers, famoso per film come Match Point e Alexander e serie come I Tudors e Vikings. Nei panni della sua fidanzata Caroline vi è l’attrice italiana Kasia Smutniak, mentre l’ambasciatore Bennington è interpretato da Richard Durden. Il vero protagonista del film, con un’interpretazione eccezionale, è Charlie Wax, che è stato interpretato da John Travolta, che è ingrassato e si è rasato i capelli per questo ruolo. Fanno parte del cast anche Yin Bing, nei panni di Wong, e Amber Rose Revah, nei panni di Nichole. Nel film compare anche il regista Luc Besson, con un cameo che lo vede coinvolto in una scena d’azione.