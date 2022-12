Tendenze smalto 2023: i colori del nuovo anno

Nel 2023 andranno per la maggiore le manicure dalla personalità ben definita. Ci saranno tanti stili diversi, con colori particolari, alcuni molto accesi, che doneranno vivacità all’anno che sta per iniziare.

Le tendenze smalto 2023

Nel 2023 andranno in scena le manicure dalla personalità ben definita.

Ci innamoreremo di nail look apparentemente molto diversi tra loro, per mood e stile, ma tutti perfetti per l’anno che sta per iniziare. Gli smalti maggiormente in tendenza lasciano al rosa un ruolo da vero e proprio protagonista. Ci sono vari tipi di rosa, che si differenziano in base alle sfumature e all’intensità. Si tratta di un colore molto versatile, che riesce a garantire effetti molto diversi tra loro. Se pallido o perlaceo è sicuramente molto romantico, se è color Big Bubble è perfetto per uno stile Barbie Girl, che sta andando particolarmente di moda, se lattiginoso e nude si presta perfettamente ad una French manicure più o meno classica.

Andranno molto di moda anche gli smalti dai bagliori metallici, come rame, argento, bronzo e sul podio, complice il successo di Mercoledì Addams, ci sarà anche il nero, in tutto il suo orgoglio, che si confermerà una scelta perfetta, sia per lui che per lei, sfoggiato su unghie corte e squadrate o lunghissime e appuntite. Saranno questi i colori più scelti durante i mesi del 2023, per avere sempre delle unghie perfette.

Colori apparentemente molto diversi tra loro, ma che hanno in comune lo stile e il perfetto risultato, che vi porterà ad essere sempre adatte in ogni occasione.

I colori smalto in tendenza nel 2023

Il 2023 è alle porte ed è arrivato il momento di scoprire quali saranno i colori in tendenza per lo smalto. Le manicure perfette per i mesi di questo nuovo anno sono tutte molto diverse tra loro, ma hanno in comune il fatto di essere molto adatte ad ogni occasioni. Nel prossimo anno tornerà di moda il fascino del perlato, con la scelta di un rosa chiarissimo e pieno di riflessi, da personalizzare con strass e mini borchie, per un effetto molto romantico ma di grande personalità. Molto amata anche la manicure cromatica così brillante da abbagliare, molto apprezzata con unghie a forma squoval, appuntita ma con base quadrata. Anche il lilla sarà molto amato, che in cromoterapia è il colore della spiritualità e della calma interiore, ideale per i momenti più stressanti e per una manicure raffinata. Il finish metallico sarà molto amato, soprattutto effetto mix and match, che rende le mani un allegro patchwork di colori, per contrastare la noia. Il nero è sempre sul podio, ma con grande spazio ad ogni interpretazione artistica, da quelle più dark a quelle più eleganti. Non passa di moda il Barbiecore, che porterà ad avere unghia rose perfette, in stile Big Bubble, zuccherino e incredibilmente pop. Non si rinuncerà neanche al rosso acceso, in grado di non farvi passare inosservate, ma anche il pastel pink in versione lucida, magari con un tocco abbagliante metallico, in oro o bronzo. Molto amato anche il rosa pallido ed effetto milky, per chi vuole sottolineare il proprio stile femminile e classico, oppure vinaccia lucido, dall’effetto vamp, soprattutto con le unghie molto lunghe.