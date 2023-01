La muffa purtroppo non risparmia nessuno ed è sempre importante sapere come intervenire, prima di tutto sugli ambienti e poi sui vestiti. Scopriamo come rimuovere in modo molto efficace le macchie e l’odore di muffa dai tessuti.

Come togliere la muffa dai vestiti

Quando la muffa entra in una casa, lentamente inizia ad espandersi, andando ad intaccare gli ambienti, l’aria e anche i vestiti e i tessuti. Scoprire che ci sono delle macchie di muffa sui vestiti è un’esperienza terribile, che porta spesso a scoraggiarsi e alla tentazione di buttare via tutto. Anche perché oltre al problema delle macchie, bisogna affrontare anche quello dell’odore. Quando la muffa arriva ad intaccare i vestiti bisogna immediatamente affrontare il problema.

Se l’indumento è stato intaccato in modo pesante, probabilmente bisognerà eliminarlo, ma se la situazione è meno grave si può ricorrere a metodi naturali molto utili per eliminare la muffa dai tessuti. Tra i rimedi più efficaci troviamo:

Bicarbonato : bisogna preparare un composto morbido inumidendo il bicarbonato con qualche goccia di acqua per poi applicarlo direttamente sulla macchia, poi strofinare una volta asciutto e mettere l’indumento in lavatrice;

: bisogna preparare un composto morbido inumidendo il bicarbonato con qualche goccia di acqua per poi applicarlo direttamente sulla macchia, poi strofinare una volta asciutto e mettere l’indumento in lavatrice; Tea tree oil : deve essere versato nell’acqua calda, dove mettere in ammollo i vestiti;

: deve essere versato nell’acqua calda, dove mettere in ammollo i vestiti; Acqua ossigenata : un metodo per i tessuti chiari e più resistenti, da applicare sulla macchia e lasciar agire diverse ore prima del lavaggio;

: un metodo per i tessuti chiari e più resistenti, da applicare sulla macchia e lasciar agire diverse ore prima del lavaggio; Latte o latte limone e sale: basta bagnare la macchia con latte bollente o immergervi la parte di indumento intaccata, da lasciare in ammollo fino a quando si raffredda. Per le macchie più ostinate e i tessuti sintetici bisogna anche risciacquare e versale una miscela di limone e sale da lasciar agire per 15 minuti prima di risciacquare;

Dopo aver trattato il capo si può aggiungere dell’aceto bianco nella vaschetta del detersivo nella lavatrice, che riesce ad uccidere l’82% delle spore di muffa. Meglio lasciar asciugare a lungo all’aria aperta, sotto il sole.

Come eliminare l’odore di muffa dai vestiti

L’odore di muffa sui vestiti è davvero insopportabile e fastidioso, tanto che bisogna cercare di eliminarlo immediatamente. I prodotti con maggiore efficacia per eliminare l’odore di muffa dai vestiti sono: aceto bianco, borace e bicarbonato. Il procedimento è abbastanza facile. Prima di tutto bisogna inserire i vestiti che hanno odore di muffa in lavatrice, per poi aggiungere il bicarbonato di sodio al detersivo e mescolare. In seguito bisogna versare anche un po’ di aceto bianco nella vaschetta del detersivo, per poi avviare il lavaggio ad una temperatura non troppo bassa, sempre in base al tessuto che si sta lavando. Questi due prodotti sono davvero molto efficaci per eliminare i cattivi odori, ma ricordatevi di lasciar sempre asciugare all’aria aperta. Se l’odore è troppo forte, potete effettuare anche un pre trattamento, ovvero cospargere l’abito con del bicarbonato da lasciar agire per circa 12 ore, prima di effettuare il lavaggio con le modalità indicate. In questo modo riuscirete ad eliminare facilmente quell’odore fastidioso di muffa, che tende ad attaccarsi ai vestiti, soprattutto quando la muffa riesce ad entrare negli armadi.