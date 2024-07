Libri da leggere in spiaggia: quali portare

L’estate è il periodo dell’anno in cui il tempo libero, le giornate all’aria aperta e le vacanze lasciano campo libero ad alcune passioni e svaghi come la lettura. In valigia e in spiaggia si possono portare alcuni libri da leggere sotto il sole per vivere nuove avventure e distrarsi. Scopriamo insieme alcuni di questi romanzi.

Libri da leggere in spiaggia

L’estate fa rima con vacanze e maggiore tempo libero. In estate molte ne approfittano per dedicarsi alla lettura e preparare la valigia significa anche scegliere quali libri portare in vacanza. Le donne sicuramente amano leggere storie d’amore o sentimentali, ma anche altri romanzi o generi letterari possono comunque piacere e attirare l’attenzione.

Le letture da fare in vacanza permettono di far viaggiare la fantasia e permettono di uscire dalla routine di tutti i giorni per buttarsi in nuove storie nelle quali identificarsi o rispecchiarsi. I generi sono vari proprio per andare incontro ai bisogni di tutte. La narrativa, le saghe familiari, ma anche la poesia o il genere romance piacciono.

Basta dare un’occhiata alle librerie o alle biblioteche sotto casa per rendersi conto di quanti libri vi sono che possono essere un ottimo spunto per le vacanze e per poterli leggere sdraiati sulla spiaggia in attesa dell’abbronzatura perfetta o a bordo piscina per rilassarsi.

Libri da leggere in spiaggia: consigli

I gialli, la narrativa, i romanzi rosa, sono solo alcuni dei generi di libri appena usciti che consigliamo di leggere e di portare in vacanza. Dopo il grande successo de La portalettere, la Giannone torna in libreria con una nuova storia dal titolo Domani domani disposta a bissare il record di vendite del romanzo precedente.

Le storie di donne, dell’amicizia al femminile, come quelle raccontate da Camilla Rocca in Due di noi sicuramente attraggono molte lettrici. Non bisogna poi dimenticare le storie di Viola Ardone: da Grande Meraviglia sino ad arrivare a Oliva Denaro o ancora La neve in fondo al mare di Matteo Bussola sul rapporto filiale tra un padre e il figlio.

Tra le tante novità di libri in uscita, Neri Pozza ha da poco pubblicato L’isola dove volano le femmine di Marta Lamalfa, considerato molto avvincente, ma anche commovente in alcune parti. Chi ama il genere dei romanzi storici non può perdersi L’ombra dei beati paoli di Silvana La Spina ambientato nella Palermo di quasi fine Ottocento.

Le lettrici amanti del classico di Orgoglio e pregiudizio potranno vivere nuovamente quelle atmosfere nel retelling dal titolo Come Darcy di Erika Pomella oppure le tante saghe familiari come Quando le montagne cantano o ancora leggere l’ultimo capitolo della saga de L’amica geniale che sta per tornare in televisione.

Libri da leggere in spiaggia Amazon

Per conoscere novità editoriali l’e-commerce di Amazon si rivela pieno di tanti spunti letterari approfittando anche di sconti. Cliccando la foto è possibile leggere altre caratteristiche. Qui sotto una classifica di tre libri da leggere in spiaggia scelti tra novità e letture in vetta alle classifiche accompagnati dalla trama di ogni romanzo.

1)Camilla Rocca, Due di noi

Una storia di sorelle, di Alice e Viola, gemelle identiche che condividono gli stessi ideali, le stesse passioni, ma anche amici. Una storia di magia, di tenerezza. Un esordio che sicuramente ha catturato l’attenzione di molte lettrici.

2)Erika Pomella, Come Darcy

Un retelling del famoso classico di Orgoglio e pregiudizio con una protagonista che ha lo stesso nome di Elizabeth Bennet, la celebre protagonista. Molto piacevole e divertente la lettura per rivivere, magari in modo diverso, quelle stesse sensazioni.

3)Elena Ferrante, Storia della bambina perduta

L’ultimo avvincente capitolo de L’amica geniale che torna in televisione con le due protagoniste Lenù e Lila cambiate, diventate adulte, madri che devono affrontare anche il peso della storia e fare i conti con il passato che ritorna.

