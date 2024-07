Sono stati svelati i palinsesti Mediaset 2024-2025. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa vedremo in tv la prossima stagione.

Palinsesti Mediaset 2024-2025: cosa vedremo in tv la prossima stagione

Come ogni anno, negli studi di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha presentato i palinsesti per la stagione televisiva 2024-2025, tra reality, fiction e intrattenimento. La prossima stagione vedremo alcune novità, mentre diversi programmi sono stati riconfermati. Solitamente i palinsesti vengono annunciati il 2 di luglio, quest’anno sono stati invece svelati due settimane dopo, al fine di riuscire a chiudere i contratti con le new entry e poter ufficializzare quindi i nuovi programmi tv. Ma quindi, cosa vedremo su Mediaset la prossima stagione televisiva? Andiamo adesso a scoprirlo insieme.

Palinsesti Mediaset 2024-2025: da Silvia Toffanin musicale al ritorno de “I Cesaroni”

Silvia Toffanin, nel suo “Verissimo”, si è sempre occupata di intervistare gli allievi di Amici di Maria De Filippi ma, la prossima stagione, ci sarà una novità interessantissima. La moglie di Pier Silvio Berlusconi condurrà infatti due, o tre, serate evento musicali “Amici-Verissimo“. Nella prima serata ad esempio si esibiranno tutti coloro che, usciti da Amici, hanno avuto grande successo, come Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Emma, Annalisa ed Elodie. Restando in tema musica, è stato rinnovato il contratto con il gruppo de Il Volo fino al 2026. Ma vediamo adesso quali sono i programmi tv confermati e le novità per la prossima stagione:

“La ruota della fortuna” e “Milionario “: Gerry Scotti tornerà in prima serata con la formula a torneo de “Chi vuol esser Milionario“, mentre è stata super confermata “La ruota della fortuna”.

e “: Gerry Scotti tornerà in prima serata con la formula a torneo de “Chi vuol esser Milionario“, mentre è stata super confermata “La ruota della fortuna”. “Amici”, “ Tu Si Que Vales” , Temptation Island”, “Grande Fratello”, L’isola dei Famosi”, Io Canto”, “Striscia la Notizia”, “Zelig”, “Pomeriggio 5” , “Uomini & Donne” e “C’è posta per te”: questi programmi sono quelli che hanno da sempre grande successo e sono tutti riconfermati.

, Temptation Island”, “Grande Fratello”, L’isola dei Famosi”, Io Canto”, “Striscia la Notizia”, “Zelig”, , “Uomini & Donne” e “C’è posta per te”: questi programmi sono quelli che hanno da sempre grande successo e sono tutti riconfermati. “I Cesaroni “ : grande ritorno per una delle serie tv più amate, Claudio Amendola infatti è pronto a rivestire i panni di Giulio Cesaroni. Tra le serie che vedremo saranno anche “Il Patriarca”, “Le onde del passato”, La regola del gioco”, “ Buongiorno mamma”, Endless love”, “Zorro”, La rosa della vendetta”, Segreti di famiglia”, “Tutto quello che ho”, “Maria Corleone”, “I fratelli Corsaro” e “Storia di una famiglia perbene.”

: grande ritorno per una delle serie tv più amate, Claudio Amendola infatti è pronto a rivestire i panni di Giulio Cesaroni. Tra le serie che vedremo saranno anche “Il Patriarca”, “Le onde del passato”, La regola del gioco”, “ Endless love”, “Zorro”, La rosa della vendetta”, Segreti di famiglia”, “Tutto quello che ho”, “Maria Corleone”, “I fratelli Corsaro” e “Storia di una famiglia perbene.” Pino e Amedeo: torneranno anche Pino e Amedeo dopo uno stop di una stagione.

torneranno anche Pino e Amedeo dopo uno stop di una stagione. “Freedom“ : su Retequattro Roberto Giacobbe torna con “Freedom” in una nuova formula.

: su Retequattro Roberto Giacobbe torna con “Freedom” in una nuova formula. Battiti Live: confermata Ilary Blasi anche per la conduzione della prossima edizione di “Battiti Live“.

Palinsesti Mediaset 2024-2025: Diletta Leotta condurrà “La Talpa”

Era nell’aria ma arriva l’ufficialità che sarà Diletta Leotta a condurre la nuova edizione del programma tv “La Talpa“, che sarà molto diversa dalle edizioni del passato. Andrà in onda prima su Infinity poi su Canale 5. La bordocampista di Dazn approda quindi a Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti, ha dato il benvenuto alla Leotta, reduce dal matrimonio da sogno con il calciatore Loris Karius. Insomma, si prospetta una stagione 2024-2025 tutta da guardare!