Dieta proteica: rischi e vantaggi

Nella dieta proteica si vanno a favorire le proteine per riuscire a perdere peso in modo naturale con cibi adeguati.

Vi sono regimi dimagranti che non sono adatti a tutti che, pur mostrando risultati in tempi rapidi, comportano delle controindicazioni. Uno di questi è proprio la dieta proteica che permette di consumare eccessive quantità di proteine a discapito di altri nutrienti. Scopriamo come seguirla e i cibi ammessi per ritrovare la forma fisica.

Dieta proteica

Proprio come ogni altro regime che si segue per perdere peso, neanche la dieta proteica va seguita alla leggera, anzi. Bisogna conoscere molto bene il programma in modo da capire come seguirla e il programma su cui si basa per sapere tutti i dettagli, i benefici, ma anche i risultati che permette di fornire all’organismo.

Uno schema alimentare particolarmente seguito e di grande successo, soprattutto negli ultimi anni, considerando che permette di perdere peso nella maniera più rapida possibile. Un regime che va a bruciare i grassi mantenendo così la massa muscolare. Si chiama in questo modo proprio per l’alto consumo di proteine a discapito di carboidrati e grassi.

Un regime come la dieta proteica non è raccomandato e consigliato a tutti. Il consumo elevato di proteine non risulta essere particolarmente gradito in quanto può avere delle ripercussioni e degli effetti collaterali sul fisico. Se da un lato aiuta a dimagrire, dall’altro comporta delle controindicazioni che sarebbe meglio tenere in considerazione.

In base al parere degli esperti, le proteine risultano fondamentali da consumare in un regime dimagrante in quanto essenziali per l’organismo. Bisogna semplicemente valutare le porzioni e le quantità considerando che andrebbero assunte con moderazione senza mai superare il fabbisogno necessario.

Dieta proteica: alimentazione

Nel momento di seguire la dieta proteica bisogna attenersi a determinati accorgimenti e linee guida soprattutto sui valori nutrizionali e i cibi consentiti. Bisogna che l’apporto proteico sia tra 0.8 e 1 grammo per ogni chilo di peso per un individuo sano al giorno. In questo modo, con queste porzioni, è possibile seguire questo regime.

Per quanto riguarda l’alimentazione bisognerebbe variare le varie fonti proteiche. Sono da preferire alimenti vegetali come legumi, cereali integrali e frutta secca oltre ovviamente a proteine magre di origine animale. In questo caso, sono da portare in tavola cibi come il pesce, le uova e anche i latticini come latte da consumare a colazione.

La frutta, nella dieta proteica, è ammessa ma, poiché contiene molto fruttosio, non va consumata in abbondanza, ma bisognerebbe cercare di limitare le varie quantità. Un regime del genere consente poi di mangiare il giusto in modo da evitare di andare incontro a possibili attacchi di fame e soprattutto i picchi glicemici.

Il metabolismo deve essere sempre attivo per cui non bisognerebbe far passare tre ore tra un pasto e il successivo. Gli alimenti proteici hanno poi un alto potere saziante per cui si va a mangiare molto meno riuscendo così a dimagrire.

Dieta proteica: integratore

