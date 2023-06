Britney Spears è stata la regina del pop, ma gli anni d’oro sono ormai lontani e lei sembra l’ombra di se stessa. Ultimamente si sta parlando molto delle sue condizioni di salute mentale, soprattutto dopo diverse dichiarazioni dei suoi familiari.

Come sta Britney Spears: cosa le sta succedendo? Malattia e salute mentale

Britney Spears un tempo era la regina del pop, ma quegli anni d’oro sono davvero molto lontani. Dopo una lunga battaglia legale, ha riacquistato la sua autonomia e libertà, ma ultimamente si è tornato a parlare di lei. La situazione, secondo i familiari, sarebbe allarmante, come hanno raccontato in un documentario dedicato alla cantante. L’artista è da tempo in rotta con il padre e in generale con tutti i parenti stretti. Nel documentario ha parlato proprio il padre, ma anche l’ex marito Kevin Federline e i figli Sean Preston e Jayden. Secondo i loro racconti Britney Spears starebbe attraversando una crisi psico-emotiva e sarebbe dipendente da droghe. “Temo che sia sotto la metanfetamina. Ho pregato che qualcuno lo rendesse pubblico e che si svegliasse. È terrificante ed è a rischio. È la madre dei miei figli” ha dichiarato Kevin Federline, spiegando di vivere nel costante terrore di ricevere una telefonata che lo avvisi della sua morte. Il padre ha aggiunto di aver paura che faccia la fine di Amy Winehouse, mancata nel 2011 per overdose. Ci sono addirittura diverse teorie dei fan, virali sui social, secondo cui Britney sarebbe morta e la famiglia starebbe coprendo l’accaduto.

Britney Spears, cosa sta succedendo? Le notizie e il documentario

Il documentario Britney Spears: The Price of Freedom, uscito su Fox, descrive uno scenario davvero allarmante. Britney vivrebbe “in isolamento” oltre a “dormire per giorni e guidare senza meta” per le strade di Los Angeles. “Britney vive in isolamento. La maggior parte delle volte è a casa da sola. A volte dorme per tre giorni consecutivi e poi rimane sveglia per altrettanti” ha dichiarato il produttore esecutivo di TMZ, Charles Latibeaudiere, riferendosi ad una presunta dipendenza da caffeina e bevande energizzanti. Britney ha risposto a queste illazioni con un lungo post su Instagram in cui ha elencato le sue attività, dalle lezioni di danza alla realizzazioni di gioielli, candele e vestiti per le bambole per la figlia di un amico. Ha dichiarato di odiare la Red Bull e di non riuscire neanche a sentire l’odore del caffè dopo anni in cui le è stato impedito di berlo. Nel documentario si parla anche del presunto allontanamento dai due figli, che non vedrebbe da un anno.

Il marito di Britney, Sam Asghari, ha fortemente criticato l’uscita del documentario in una storia Instagram, poi cancellata. “Trovo assolutamente disgustoso che le persone presenti nella sua vita al tempo, quando lei non aveva voce in capitolo, abbiano raccontato la sua storia come fosse la loro. Dopo 15 anni, quando torna libera e dopo tutte le manipolazioni che ha subito, dopo tutte le cose successe, adesso viene messa sotto una lente di ingrandimento e raccontate la sua storia al posto suo?” ha dichiarato.