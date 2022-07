Britney Spears è tornata a postare alcuni scatti bollenti sui social e, come sempre, non sono mancate le polemiche.

Britney Spears: le foto senza veli

Britney Spears si troverebbe a Londra e lei stessa ha svelato di aver condiviso proprio da lì alcune delle sue foto bollenti, dove è ritratta sul letto con addosso solo un perizoma azzurro.

“Svegliarsi a Londra con il mio perizoma”, ha scritto l’ex Reginetta del pop, che da quando ha ottenuto la fine della custodia è tornata a condividere ogni sorta di contenuto sui social. Le foto hanno fatto il pieno di like tra i fan, ma c’è anche chi ha sollevato polemiche e chi ha affermato che la cantante non starebbe bene.

L’opinione di Sara Tommasi

L’ex showgirl italiana Sara Tommasi ha paragonato Britney Spears a sé stessa (ha scoperto da tempo di soffrire di disturbo bipolare) e ha dichiarato che la cantante andrebbe aiutata.

“Pubblicarsi nuda, gestire la propria immagine in quel modo.

Succedeva anche a me. Succedeva quando non stavo bene che cominciavo a spogliarmi nuda sulle piattaforme o per strada, mi facevo fotografare. Non andava bene in quel momento. Quindi, sì, per me questo spogliarsi nuda sulle piattaforme è un segnale chiaro di una persona che non sta bene e che forse va aiutata”, ha dichiarato la showgirl dopo che già altre volte la Spears ha condiviso alcuni dei suoi scatti senza veli sui social.