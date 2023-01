Affrontare l'inverno sarà molto più semplice avendo nell'armadio 5 capi must have: il freddo non rinuncia allo stile e tiene anche al caldo

Affrontare il freddo può essere difficile, soprattutto se si preferiscono le calde temperature e i paesaggi di mare. Come superare, allora, la stagione invernale nel migliore dei modi?

Ecco 5 capi must have che vi faranno essere alla moda e al caldo: penna alla mano e si parte.

5 capi must have per affrontare il freddo invernale

Volete sentirvi al caldo ma non volete rinunciare allo stile? Niente panico, la moda offre semplici soluzioni che vanno dritte al punto. Non preoccupatevi di acquistare decine di capi pesanti, vi basteranno 5 capi must have per potere affrontare al meglio le basse temperature.

Il dolcevita è d’obbligo

Come si può pensare di affrontare l’inverno senza un dolcevita nell’armadio? Tale capo di abbigliamento, nella sua semplicità, è sempre impeccabile, oltre che caldo.

In cashmere o in lana merino, il dolcevita vi salva dal freddo, letteralmente. Grazie a esso non solo sarete avvolte in una morbida coccola, ma offrirete ai vostri outfit quella sfumatura classy chic perfetta per ogni occasione. Comodo, pratico, versatile e sempre elegante, il dolcevita è il primo capo che vi accompagnerà in inverno.

Passione piumino, meglio con cappuccio

Non c’è inverno senza un bel piumino: è pratico, è comodo, vi ripara dal freddo, dalla pioggia e dalla neve.

Insomma, il vostro guardaroba ne deve accogliere uno a tutti i costi. Cercate di scegliere il modello che più si addice al vostro stile; in commercio ne esistono numerosi, tra i modelli più semplici con cappuccio, ai parka comodi imbottiti di pelo e con un bel cappuccio avvolgente. Il piumino scalda e il freddo non sarà più un problema.

Cappotto mon amour

Da una parte il piumino, dall’altra il cappotto: uno è più pratico, l’altro è più formale. Il cappotto è uno dei must have assoluti per l’inverno; elegante, versatile e assolutamente chic, senza un bel cappotto i vostri outfit non saranno gli stessi. Scegliete dunque un modello lungo, avvolgente e, se vi piace lo stile, anche oversize. Per restare sul classico, un total black va sempre bene, ma rimangono di grande classe anche il color cammello e, nel 2023, anche un bel marrone caldo. Il cappotto non vi proteggerà dalla pioggia, è vero, ma vi salverà la maggior parte dei look: provare per credere.

Accessori a gogo per scaldarsi

Gli accessori fanno sempre la differenza, qualsiasi sia la stagione e qualsiasi sia la temperatura metereologica. A maggior ragione, in inverno è bene proteggersi dalle intemperie che il freddo porta con sé, ma farlo sempre con stile. Che ne dite di una sciarpa calda e morbida? Provate a scegliere una tonalità versatile e, se vi piace l’idea, puntate anche a colorazioni più accese. Assieme a essa sono necessari i guanti e un bel berretto (il classico con pon pon o, meglio ancora, uno stilosissimo passamontagna).

Ai piedi scarpe adatte alla stagione

Infine, ma non per importanza, che cosa mettere ai piedi? Sicuramente gli anfibi si dimostrano una grande soluzione quando si tratta di inverno. Sono comodi, sono pratici e vi riparano i piedi dall’acqua e, in caso di neve, non vi fanno scivolare. Scarseggiano a livello di “caldo”, perciò conviene sempre indossare un buon paio di calzini di lana pronti a non farvi congelare. Approvate anche le sneakers, ma occhio al meteo.

Ora che avete a disposizione i 5 capi must have l’inverno sarà una passeggiata.