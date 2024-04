Chiara Ferragni rilancia il mollettone. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Chiara Ferragni ha trascorso qualche giorno a Roma e, rientrando a Milano, ha sfoggiato un accessorio che era di grande tendenza negli anni Novanta, ovvero il mollettone per capelli. L’influencer ne ha infatti utilizzato uno per legare i suoi capelli in un raccolto. Il mollettone indossato da Chiara Ferragni è molto particolare, infatti ha sopra la scritta “sciura“, termine molto usato a Milano, e che indica una signora ricca e un pò snob. Spesso infatti si sente dire “la classica sciura milanese”. Il mollettone indossato dall’imprenditrice, oltre alla scritta, è tartarugato, è arricchito da piccoli cristalli bianchi ed è firmato Leontine, brand famoso per i suoi prodotti fatti a mano. Ma, quanto costa questo particolare e super chic accessorio? Il prezzo è di 35 euro. Il mollettone si appresta quindi a essere l’accessorio della primavera estate 2024, non resta che correre a comprane uno da sfoggiare il prima possibile!

Il mollettone per capelli è l’accessorio must have della primavera estate 2024

Come abbiamo visto è stata l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni a rilanciare un accessorio che andava tanto in voga negli anni Novanta, ovvero il mollettone per capelli. Dopo settimane di silenzio social, l’ex di Fedez è tornata con grande stile, sfoggiando prima un abito con spacco vertiginoso subito definito come un “revenge dress“, ovvero “il vestito della vendetta”, perché ricorda l’abito indossato da Diana poco dopo la fine del matrimonio con Carlo. Poi a Venezia la Ferragni ha sfoggiato un altro abito davvero super glam, ovvero un abito scomposto con intimo in vista. Adesso eccola con indosso un mollettone per capelli davvero super chic che ha attirato l’attenzione di tutti. Il mollettone per capelli è quindi l’accessorio must have per la primavera estate 2024, perfetto per legare i capelli non solo nelle giornate più calde, ma anche per dare quel tocco chic in più al proprio look. Comodo e versatile, il mollettone è stato indossato anche la scorsa estate da diverse caleb, come ad esempio Bella Hadid, Hailey Bieber e Kendall Jenner. C’è da dire che non esiste un modo sbagliato di indossare il mollettone per capelli, il che lo rende un accessorio davvero super da avere sempre con sé. Dalle mezze code, ai raccolti scomposti, alla fontanella stile anni Novanta, insomma il mollettone si può indossare in tanti modi diversi e tutti super cool. Su TikTok e Youtube potete inoltre trovare tanti tutorial su come indossare il mollettone. Di mollettoni per capelli se ne trovano davvero tanti, sia nei negozi sia online, l’ideale è sceglierne uno che ad esempio si abbini alla perfezione con la borsa oppure con le scarpe. Inoltre, tra i giovanissimi, è di forte tendenza agganciare il fermacapelli alla tracolla della borsa.

