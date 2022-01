Siete alla ricerca di un cappotto nuovo per sostituire quello che già avete nell’armadio, ma non volete spendere troppo? Allora è il momento giusto! Potreste infatti approfittare dei saldi invernali 2022 per sbirciare tra le innumerevoli occasioni di qualità proposte dai brand più famosi e trovare i modelli che più soddisfano i vostri gusti.

Saldi, cappotti da donna: i modelli di tendenza

Modelli evergreen di quelli che si acquistano una volta per tutte, vintage oppure quelli super di tendenza per l’autunno inverno 2022. I cappotti esposti nelle vetrine fisiche e virtuali dei brand accontentano davvero tutti i gusti e in occasione dei saldi, anche tutte le tasche. Ecco allora quali sono tutti quei modelli da non lasciarsi scappare!

Per le fashion addict che amano seguire i trend della stagione, ecco per esempio da Cos, questo cappotto lungo da donna composto da un mix di lana di alpaca e tessuti riciclati.

La stampa in tartan sui toni del nero, del marrone e del ruggine è il tema perfetto per la stagione invernale.

Dello stesso brand anche questo caldissimo cappotto modello teddy, davvero di tendenza.

Il taglio è quello classico, molto femminile, con tanto di cintura che segna il punto vita e dal delicato color cammello.

Da Pinko potrete invece trovare un cappotto lungo da donna in total white e con bottoni tartarugati in contrasto. Un modello tanto chic quanto trendy, davvero irrinunciabile da avere nell’armadio!

Da Max&Co ecco invece questo cappotto da donna lungo dal taglio molto semplice che segue le tendenze 2022 con il colore, ovvero un rosso fuoco molto acceso.

A proposito di colori, tra le innumerevoli shade proposte da Please c’è anche questo cappotto a media lunghezza verde acqua ultra moderno. Perfetto per portare un po’ di allegria in una fredda giornata invernale.

Da Forte Forte ecco invece il fringe coat, ovvero il cappotto con le frange, anche questo tra i dettagli di tendenza per la stagione. Anche questo con fantasia tartan a tre colori: bianco, beige e blu chiaro.

I modelli più classici

Ci sono poi i modelli classici, quelli che resistono al passare del tempo e delle mode, conservando però lo stile. Sono i cappotti vintage. Se però siete alla ricerca di modelli nuovi che mantengano uno stile senza tempo ecco, per esempio, il cappotto total black di Sandro Paris, caratterizzato dal doppio petto con il bavero a lancia e impreziosito da una bellissima spilla dorata a forma di fiore.

Sempre del brand Sandro Paris anche questo cappotto corto in lana color blu scuro e a doppio petto. I particolari dei bottoni dorati sulla parte frontale del capo e sulle maniche e del colletto ampio lo rendono davvero molto chic.

Ancora una volta da Max&Co ecco anche questo cappotto lungo dal taglio classico e con spacco sul retro. Il modello è composto da piccolissimi intrecci di lana bianca e nera.

Da Imperial invece, ecco questo cappotto marrone scuro dal taglio maschile, da portare aperto oppure con una cintura nera di contrasto legata in vita.