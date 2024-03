Collezione Rita Ora x Primark Primavera 2024: i capi must have

I capi must have della nuova collezione Rita Ora x Primark Primavera 2024

Primark e Rita Ora si riuniscono per collaborare nuovamente, esattamente per la terza volta. La collaborazione tratta la collezione primavera estate 2024, che porta con sé nuove tendenze. In quest’articolo andremo a scoprire tutti i capi introdotti per il cambio di stagione.

Collezione Rita Ora x Primark Primavera 2024

La collezione primaverile Rita Ora x Primark del 2024 mette in mostra colori pastello, stampe floreali e dettagli molto raffinati. Il tutto è stato progettato per esaltare l’eleganza femminile con qualche fantasia giocosa. Infatti, la collezione va dagli abiti in raso giallo con dettagli floreali e in pizzo ai classici completi a tre pezzi rivisitati con bermuda, camicette e vestiti adornati di volant e maglie all’uncinetto. Insomma, ogni capo rappresenta la personalità della popstar internazionale Rita Ora, altrimenti che collaborazione sarebbe? Ciò che rende ancora più speciale quest’unione è l’impegno per la sostenibilità. Oltre il 60% dell’abbigliamento prodotto contiene materiali riciclati e sostenibili, inclusi tutti i capi in denim. Primark e Rita Ora mostrano in questo modo la loro moda responsabile e consapevole dell’ambiente. L’approccio sostenibile è stato mantenuto anche nel design stesso dei capi, che sono pensati per essere indossati più volte, promuovendo così la durabilità e la riduzione dello spreco.

Rita Ora x Primark: la collaborazione all’insegna della sostenibilità

Rita Ora ha definito la sua collaborazione con Primark “divertente e floreale“. Il denim, uno dei suoi preferiti, è stato rivisitato con stampe floreali, che rendono tutto molto chic. La cantante britannica è in simbiosi con il team di design di Primark per assicurarsi che ogni capo rifletta appieno il suo stile, la sua personalità e la sua visione creativa.

Il responsabile Fashion Trend di Primark, John Mc Cormack, ha sottolineato il coraggio di questa nuova collezione, che esplora nuove tendenze, in modo che Primark rimanga sempre al passo. Ha evidenziato inoltre l’importanza della sostenibilità all’interno della collezione, come vi abbiamo spiegato in precedenza, per l’uso di materiali riciclati e sostenibili.

Collezione Rita Ora x Primark Primavera 2024: disponibilità e prezzi

La collezione Rita Ora x Primark, composta da 158 capi e accessori, è già disponibile in tutti i negozi Primark. I prezzi vanno da 4,50 euro per gli accessori a 40,00 euro per i capispalla. Prezzi molto accessibili che garantiscono un certo stile. Inoltre, utilizzando lo stock-checker sul sito web di Primark, è possibile verificare la disponibilità dei prodotti.

