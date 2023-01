Con l’inverno entrato nel vivo è tempo di avvolgersi nei capi più pesanti. Tra questi, il piumino non solo è un alleato contro il freddo, ma anche un trend del 2023.

Se c’è chi indossa solo il cappotto anche quando le temperature si fanno più rigide, c’è chi invece non può fare a meno di un caldo piumino con cui creare look sporty chic.

Sono tanti i pregi di questo iconico capospalla, le cui origini affondano nel passato. Il piumino ha alle spalle una storia lunga cento anni: la sua nascita è frutto dell’inventiva del chimico e alpinista australiano George Finch che ne creò una prima versione per affrontare una scalata sull’Everest. Nei decenni successivi è stato riproposto da molti stilisti, affascinati dalla sua capacità di unire stile e praticità.

Così questo capo è diventato da un lato la scelta numero uno degli sportivi e dall’altro dei fashion designer che lo rilanciano ogni anno.

Stilisti del calibro Armani e Moncler lo hanno reso da decenni un capo intramontabile, che non manca mai nelle collezioni invernali.

Tramandato di stagione in stagione, ogni anno viene rivisitato in base alle tendenze del momento.

Tendenze moda 2023: i piumini più cool dell’inverno

Il 2023 è alle porte e per passarlo con stile non deve mancare nell’armadio il piumino con cui avvolgersi nei prossimi mesi freddi. Per quanto riguarda i modelli più di moda del momento c’è una tendenza in particolare che si sta affermando: quella dei piumini colorati.

Dalle passarelle ai negozi, questa giacca si tinge di tonalità di ogni tipo tra colori pastello, come rosa e azzurro, e le nuance più intense come verdoni, fucsia e gialli. Su questa scia emblematico è il piumino firmato Kenzo, declinato in un brillante arancione.

Per quanto riguarda i modelli, in fatto piumini non ci sono mezze misure. Vanno di moda o quelli corti, in stile bomber, oppure quelli molto lunghi. Per decidere tra queste diverse proposte si dovrà pensare all’occasione d’uso: se ci si vuole riparare dal freddo la versione lunga è la più avvolgente. Per chi vuole puntare sul capo che esalti di più il proprio armadio, bisognerà valutare la propria figura: per le più petite sono ideali i modelli corti, meno ingombranti, con cui slanciare la figura. Coloro che sono alte, invece, possono puntare anche su modelli lungi e oversize, trend del momento.

Accanto alla moda dei modelli colorati, si sta diffondendo poi un particolare tipo di piumino: quello in vernice con cui creare look super cool, per accendere le grigie giornate invernali. Se questa possibilità sembra troppo sportiva, chi ama uno stile bon ton può affidarsi al piumino in tessuto, altro trend di stagione, dal mood più elegante.

Piumino: come abbinarlo per essere al passo dello stile

In fatto di abbinamenti le possibilità con il piumino sono innumerevoli, dando così voce a diversi stili. Sì perché questa giacca non è adatta solo ai look più sportivi, credenza davvero diffusa ma poco veritiera visto che questo capo è molto versatile: tutto sta in come lo si indossa.

Per esempio si può creare un look romantico sfoggiando un modello a bomber nero sopra un abitino e un paio di stivali alti per poi completare il tutto con una mini bag. Le appassionate di uno stile casual lo potranno abbinare a un jeans e delle sneakers, per essere stilose e al contempo comode.

Con un paio di stivaletti biker e dei pantaloni neri, magari scelto in colore come viola e verdone, aggiungerà un quid agli outfit più rock. Chi deve affrontare una lunga giornata di lavoro lo può indossare sopra a un completo blazer e pantalone, donando un tocco grintoso ai look più formali.

Tante possibilità per tutti gli stili, che dimostrano quanto questo capo sia versatile, permettendo di passare un caldo inverno al passo dello stile.