Caterina Balivo è una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico italiano. Celebre non solo per i suoi programmi, ma anche per il suo stile sempre elegante, raffinato e alla moda. A confermarlo è uno dei suoi ultimi look, dove ha sfoggiato delle graziose slingback, già must have della Primavera 2024.

Moda Primavera 2024: le slingback di Caterina Balivo dettano tendenza

Durante la puntata di Pasquetta de La Volta buona su Rai 1, programma condotto da Caterina Balivo dal 2018, la conduttrice ha sfoggiato un look fresco, casual ma sofisticato, ideale per la Primavera 2024. Ha scelto un paio di jeans a gamba larga dal lavaggio chiaro con strappi, abbinati ad una raffinata camicetta di raso grigio con scollo a V. Ha poi impreziosito il tutto

con orecchini e collane in argento. Ai piedi, ovviamente la calzatura più richiesta della stagione: un paio di splendide slingback.

Moda Primavera 2024: come indossare le slingback di Caterina Balivo

Si tratta del modello slingback kitten heel fascette di Zara. Una scarpa effetto vernice, caratterizzata da tre cinturini sottili con fibbia sulla parte anteriore, cinturino posteriore e punta affusolata. Il loro punto di forza? Il prezzo! E’ possibile acquistarli sul sito ufficiale del brand o nei negozi selezionati a soli 39,95 euro, sia in bianco che in nero. Modelli simili sono disponibili anche su Zalando, Asos, H&M, Stradivarius e tanti altri. Ma come indossare le slingback? Per replicare il look di Caterina Balivo ti basterà scegliere un paio di jeans a gamba larga e una camicia morbida e leggera. Se desideri variare il tuo stile, puoi optare per gonne longuette, jeans a sigaretta, o vestiti dal design bohémien. Per completare il look, puoi aggiungere camicette eleganti, maglie oversize o blazer. Le possibilità di abbinamento sono infinite grazie alla versatilità delle slingback, che si adattano perfettamente ad una vasta gamma di occasioni, da quelle più casual a quelle più formali. Non dimenticare poi gli accessori: gioielli, borse, capelli, ma senza esagerare, per creare un look armonioso e raffinato. Dunque, cosa aspetti? Non lasciarti sfuggire l’opportunità di indossare la calzatura più in voga del momento! Corri ad acquistarne subito un paio e lascia libera la tua creatività per creare outfit unici e alla moda per la Primavera 2024.

GLI ARTICOLIO PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Kate Middleton, la felpa sportiva da uomo è chic: il prezzo | DonneMagazine.it

10 capi (e accessori) senza tempo e senza età | DonneMagazine.it