Anfibi da donna: i modelli invernali da indossare

Dai modelli con lacci a quelli senza passando anche per le calzature alte sino alle ginocchia, sono gli anfibi da donna per l'inverno.

Con l’arrivo dell’inverno ormai imminente, è giunto il tempo di pensare a delle calzature che si adattino a ogni occasione. Tra le varie scarpe, gli anfibi da donna sono sicuramente un must da indossare in questo periodo grazie ai tanti modelli e alle tendenze che sono proposte dai vari stilisti. Scopriamo le ultime novità e come indossarli.

Anfibi da donna

Sebbene siano calzature che nascono soprattutto nell’ambito e nel settore militare, gli anfibi da donna sono diventati parte dell’0abbigliamento quotidiano al punto che sono tantissime a indossarle per impreziosire il proprio look in ogni momento e situazione. Si caratterizzano per essere uno scarponcino stringato dalla suola spessa e taglio voluminoso.

Oggi questo modello di calzatura è tornato alla grandissima al punto che è possibile indossarli in ogni momento e occasione. Le tendenze odierne li propongono in modelli che siano plasmati in modo da renderli più comodi nella vita di tutti i giorni. Si possono poi indossare in svariati modi, anche con un pantalone skinny magari per una giornata di shopping.

Si possono poi indossare con ogni capo: compreso i pantaloni a palazzo o pantaloni della tuta per un look elegante e anche sportivo al tempo stesso, sempre a seconda dell’occasione. Gli anfibi da donna sono anche indicati con un abbigliamento come le gonne sia lunghe che corte dove risultano perfetti.

A seconda del modello di anfibi da donna, è possibile anche trovare l’abbinamento e outfit maggiormente indicato. Puntare sui contrasti può essere sicuramente la scelta giusta anche per creare un look che permetta di uscire dagli schemi. In questo caso vanno benissimo sia gonne a matita o plissettate, ma anche abiti per un look originale e semplice al tempo stesso.

Anfibi da donna: tendenze

Per quanto riguarda gli anfibi da donna, le tendenze giocano su tantissimi modelli e stili in modo da impreziosire ogni outfit e look a seconda delle occasioni. Sono un vero e proprio status symbol che si arricchisce di tanti nuovi dettagli e varianti da indossare nella vita di tutti i giorni o anche per le feste natalizie.

Oltre ai modelli classici in pelle nera o ciliegia che sono un vero e proprio must per quanto riguarda questa calzatura, in commercio si trovano anche modelli di colore bianco e a fantasia chesono molto interessanti e si discostano dai classici. Gli shoes designer hanno puntato a calzature dalla suola alta e ruvida in pelle lucida o adornata.

Le tendenze propongono gli anfibi da donna in varie lunghezze, quindi molto alti quasi alle ginocchia come se fossero gli stivali cuissards. Sono calzature ricche di tantissime decorazioni come rivetti, ma anche applicazioni crochet come quelli proposti da Dr Martens che è sicuramente un nome importante quando si pensa a questa scarpa.

Gli anfibi neir classici sono sicuramente un passe partout, ma vi sono anche altri modelli su cui puntare l’attenzione come quelli platform che hanno una suola spessa che permette di giocare con le tendenze del periodo. Ci sono anche modelli senza lacci da indossare con semplicità e in modo comodo sino a quelli alti da abbinare a mini gonne.

Anfibi da donna: offerte Amazon

Queste calzature da indossare in ogni occasione si possono ordinare su Amazon grazie ai vari sconti e prezzi al ribasso. Cliccando l’immagine si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica con i tre migliori modelli di anfibi da donna da indossare in inverno tra i vari marchi con una descrizione di ciascuna calzatura.

1)Bata anfibi da donna

Il noto marchio di calzature propone questo modello di anfibi che si distinguono per una suola simil track. Un modello adatto da indossare in inverno e molto comodo, oltre a essere elegante. Hanno una chiusura stringata con lacci e tacco piatto di circa 3,5 cm. Sono di colore nero e hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo.

2)Dr Martens, boover boots

Un anfibio della collezione Dr Martens che non può assolutamente mancare, essendo leader di questo settore. Sono in pelle sia per il materiale esterno che la fodera. Un modello stringato con lacci e tacco di 5 cm con plateau. Un modello che si adatta perfettamente al piede, molto bello e comodo.

3)Lumberjack Susanna

Un paio di anfibi in pelle sintetica con fodera in tela e materiale della suola realizzato in gomma sintetica. Una calzatura stringata senza tacco. Di colore nero con lacci. Un modello classico da indossare in svariati modi e occasioni.

