Siete pronti? Preparatevi! Il mondo della moda è in trepidante attesa per l’arrivo dell’esclusiva collezione Primavera/Estate 2024 firmata Victoria Beckham x Mango. Scopriamo insieme tutti i dettagli: data d’uscita, prezzi e must have da non perdere.

Victoria Beckham x Mango, la collezione Primavera/Estate 2024: i 7 must have da avere

Quest’anno Mango festeggia un traguardo importante, ben 40 anni di storia. Il celebre brand ha deciso di celebrare il suo anniversario con il lancio di una collezione unica disegnata da Victoria Beckham. La notizia della collaborazione è stata confermata dal brand con una nota stampa in cui si presenta la capsule come “il perfetto connubio tra il classico lusso e stile britannico di Victoria Beckham e il design contemporaneo di Mango”.

Già dalle prime immagini rilasciate possiamo facilmente intuire i 7 must have da avere nella Primavera/Estate 2024. Il primo capo da non perdere è il vestito bianco con scollo a V, un capo essenziale per la stagione estiva. Fresco e leggero, si adatta perfettamente a qualsiasi occasione. La maglieria versatile, invece, si rivela come una scelta intelligente per chi cerca pezzi chiave da adattare a diverse situazioni, assicurando stile e comfort. Il tailleur, un classico rivisitato per la donna contemporanea, rappresenta l’emblema dell’eleganza e della sofisticatezza senza tempo. Il completo sartoriale bianco emana purezza e classe, ideale per chi desidera un look raffinato. Per le serate estive in spiaggia, lo slip dress è un must assoluto: versatile, audace e sensuale. Immancabili poi gli accessori, come borse e scarpe, per completare ogni outfit con un tocco di glamour e personalità unica. La collezione si distinguerà per la sua palette di colori tenui e rilassati, richiamando un’eleganza estiva che sprigiona una femminilità versatile e senza sforzo.

Victoria Beckham x Mango, la collezione Primavera/Estate 2024: data d’uscita e prezzi

I capi di questa nuova collezione saranno un vero e proprio lusso per gli amanti della moda, grazie alla qualità dei tessuti e alla grande cura ai particolari. Al momento non sono ancora stati rivelati i prezzi, ma vista l’esclusività e l’attenzione ai dettagli, saranno sicuramente più elevati rispetto alle solite collezioni del brand. Siete curiosi? Beh, dovrete aspettare ancora un po’. La collezione sarà disponibile online e nei negozi selezionati a partire dal 23 aprile 2024. Non perdete l’occasione di aggiungere questi must have nel vostro guardaroba ed abbracciare lo stile unico di Victoria Beckham x Mango.

