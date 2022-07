Sapevate che l’attrice Ornella Muti ha una sorella? Si chiama Claudia Rovelli ed è un’ex modella italiana naturalizzata russa.

Che cosa sappiamo esattamente di lei? Andiamolo a scoprire insieme, attraversando un po’ della sua vita e della sua carriera.

La vita di Claudia Rivelli

Claudia Rivelli è nata il 16 giugno del 1950 a Roma e attualmente ha 72 anni. Di padre napoletano e uomo d’affari e madre estone (la nota scultrice Ilse Renate Krause), anche lei, come la sorella, ha intrapreso la carriera lavorativa grazie alla sua immagine. Sappiamo infatti che Claudia è stata una importante interprete di fotoromanzi degli anni ’70, tra cui anche il film Due volte Giuda.

È stata sposata con un produttore spagnolo (sposato nel 1974), da cui però poi ha presto divorziato.

Le sue seconde nozze avvengono con Paolo Leone, figlio dell’ex presidente della Repubblica Giovanni Leone, dal quale ha avuto due figli: Luca Maria e Giovanni, chiamato così in onore del nonno.

La carriera di Claudia Rivelli

Claudia Rivelli, oltre a essere stata una grande modella e attrice di fotoromanzi, è apparsa anche in diversi spot pubblicitari di Carosello, proprio al pari di altre sue colleghe.

Come interprete di fotoromanzi, invece, ha raggiunto la notorietà con il personaggio di Susan pubblicato nella testata Jacques Douglas, ma è ricordata anche per tutti quelli girato insieme a noti volti della tv. Ad esempio, Franco Gasparri è stato suo partner in diverse avventure (era Ken Rogers, un investigatore privato famosissimo), mentre lei interpretava i ruoli della donna emancipata, in particolare proprio Susan Heim (il femminismo, in quegli anni, stava iniziando a venire fuori).

Inoltre, Claudia Rivelli debutta alla Lancio quando aveva poco più di 20 anni; nel giugno 1969 arriva La ragazza del cantante, mentre nello stesso mese esce un’altra sua storia: Meravigliosa Odette.

L’ultimo fotoromanzo interpretato dalla Rivelli è stato Una finestra sul mattino, pubblicato sul numero 27 di Lucky nell’ottobre del 1985.

L’arresto per droga di Claudia Rivelli

Il 15 settembre 2021 Claudia Rivelli viene arrestata per una vicenda di droga Gbl, maggiormente conosciuta come droga dello stupro. Sembrerebbe che la Rivelli avesse provveduto a ricevere, prendere in carico, nascondere e rispedire al figlio residente all’estero tale droga, appunto.

Secondo le indagini, pare che Claudia Rivelli abbia voluto “coprire” il figlio Giovanni che si trovava a Londra, città dalla quale avrebbe effettuato l’ordine per poi spedirlo a Roma all’indirizzo della madre e intestando il pacco alla nonna; tutto, con il pieno accordo della madre, conscia di tutta la situazione.

Una volta arrivato il pacco, poi, la Rivelli avrebbe contribuito al travaso della droga in flaconi di shampoo, per poi organizzare la nuova spedizione al figlio in Inghilterra: a confermare tutti questi passaggi ci sono state diverse intercettazioni di molti messaggi scambiati su Whatsapp con il figlio.

Per giustificare l’accaduto, Claudia Rivelli ha sostenuto sin da subito di avere spedito la sostanza al figlio perché la “usava per pulire la macchina”, mentre lei la utilizzava per “pulire casa”. In realtà questa motivazione non è stata presa in modo positivo dagli inquirenti, che hanno continuato a confermare le accuse gravissime nei confronti della donna e del figlio.

Attualmente Claudia Rivelli si trova agli arresti domiciliari nella sua casa di Roma.