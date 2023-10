Chiara Nasti è incinta del secondo figlio? Una foto condivisa su Instagram ha subito fatto impazzire i fan, che hanno immediatamente notato un dettaglio che li ha fatti insospettire. L’influencer è intervenuta per svelare la verità.



Chiara Nasti è incinta del secondo figlio? La foto sospetta

Non è la prima volta che si parla di una presunta gravidanza di qualche donna famosa. Vip e influencer sono mai abituate a finire al centro del gossip per il sospetto di eventuali gravidanza, solitamente dopo che condividono qualche foto con un pancino sospetto. Questa volta è toccato a Chiara Nasti. In queste ore si sta parlando di una possibile seconda gravidanza per la famosa influencer. Chiara Nasti è davvero incinta del secondo figlio? Per il momento si tratta di una semplice indiscrezioni, scatenata dai sospetti dai fan dopo la condivisione di una foto direttamente dalla stessa influencer, nelle sue storie di Instagram. Lo scatto ritrae Chiara Nasti con un evidente pancino da gravidanza, sul divano di casa sua, in compagnia del marito Mattia Zaccagni. Effettivamente nella foto si nota un pancino tondo inequivocabile. Chiara Nasti e Matteo Zaccagni sono diventati genitori del piccolo Thiago un anno fa. Dopo la condivisione di questa foto, in tanti si sono chiesti se fosse un modo per l’influencer di annunciare la seconda gravidanza, visto che inizialmente la notizia non è stata né confermata né smentita dai diretti interessati. La donna è riuscita a far impazzire completamente i suoi fan, che hanno atteso una sua risposta ufficiale a questi sospetti.



Chiara Nasti è incinta del secondo figlio? La risposta dell’influencer

È sicuramente un periodo pieno d’amore quello di Chiara Nasti. Dopo la nascita del piccolo Thiago e le meravigliose nozze con Mattia Zaccagni, l’influencer non ha mai nascosto di desiderare un altro figlio, proprio come suo marito. “Mio marito sì, vorrebbe una bimba il prima possibile. Vediamo… con calma” aveva dichiarato Chiara Nasti, rispondendo ad alcune domande poste dai fan sui social network. L’intenzione di allargare la famiglia c’è, ma è davvero già arrivato il momento? In realtà no, i fan dovranno aspettare ancora un po’ di tempo per vedere Chiara Nasti incinta del suo secondo figlio. L’influencer, dopo la pubblicazione della foto nelle storie, ha subito voluto fare chiarezza sull’argomento, togliendo ogni dubbio ai suoi fan. La donna non è incinta per la seconda volta, ma ha solo condiviso una foto vecchia in un momento di nostalgia. “Ho ritrovato una foto di quando ero incinta e mi sono intenerita, per ora non sono incinta” ha dichiarato in un video. I fan che avevano sperato in una nuova dolce attesa dovranno aspettare ancora un po’ di tempo. Per il momento Chiara Nasti di gode la sua famiglia e il suo piccolo Thiago.

