L’influencer Chiara Ferragni nei giorni scorsi ha festeggiato il suo compleanno in grande stile nella meravigliosa città di Palermo. Eppure è stato proprio in queste ore piene di emozione che diversi fan hanno discusso su una eventuale gravidanza. La sorella Valentina Ferragni aveva condiviso infatti una storia su Instagram nella quale Chiara Ferragni è stata immortalata durante il momento del brindisi.

Fin qui non ci sarebbe nulla di strano se non fosse per un dettaglio che non è passato inosservato e che è subito diventato virale.

Chiara Ferragni il dettaglio dello spumante attira l’attenzione

Il dubbio è nato da un gesto alquanto sospetto. Chiara Ferragni che aveva tra le mani un bicchiere di champagne in quel momento, lo ha svuotato. Ha dunque brindato con il bicchiere vuoto, ma perché? Ed è da lì che le domande sui social sono “fioccate”.

Sono in molti ad aver ipotizzato che la causa possa essere imputata ad una possibile gravidanza. Altri invece più pratici hanno scritto che ciò potrebbe essere dovuto all’allattamento.

Fedez: “Il terzo figlio? Lo adotterei”

Nel frattempo nei mesi scorsi la coppia nella serie “The Ferragnez – la serie” pubblicata su Prime Video aveva parlato della possibilità di adottare un figlio: “Il terzo? Io lo adotterei, sono più per l’adozione”, ha affermato l’artista.

L’imprenditrice digitale dal canto suo aveva risposto: “Anche quella è una bella opzione. Oppure magari tra un anno lo rifacciamo. Tre è il numero perfetto”. Il marito di tutta risposta ha affermato di essere già contento così.