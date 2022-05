Per Chiara Ferragni il compimento dei 35 anni è stata un’occasione speciale. Proprio per questo ha scelto come meta la splendida città di Palermo. Non è l’unica cosa che ha fatto parlare di sé. L’influencer ha scelto un outfit minimal che ha scatenato immediate reazioni sui social e che è diventato virale.

Ad attirare l’attenzione però sono stati i commenti dei palermitani che, seppur in modo affettuoso, le hanno consigliato di coprirsi un po’.

Chiara Ferragni, il look per il compleanno è virale

La parola d’ordine è stata semplicità. Chiara Ferragni ha infatti osato con un micro-top dorato che lascia poco spazio all’immaginazione. I pantaloni sono a palazzo e in tessuto nero semi-trasparente. A realizzare questo capo inedito è stato Ludovic de Saint Sernin che ha avuto un certo risalto alla Paris Fashion Week.

Non è passata inosservata la mini-bag anch’essa dalle tonalità scintillianti. Il risultato è uno stile davvero elegante, ma al contempo audace.

I consigli dei siciliani

Scorrendo il post su Instagram è stato impossibile non notare diversi commenti scritti in dialetto siciliano. In moltissimi, visto le temperature e il meteo non proprio clemente di questi ultimi giorni, le hanno consigliato di coprirsi: “Chiara fa ancora freddo” e ancora: “Piove in tutta la Sicilia Ferry”.

Alla fine il consiglio lo ha seguito perché allo scoccare della mezzanotte ha indossato una giacca di pelle nera.

Ecco lo stile che la Ferragni ha sfoggiato per il suo compleanno, condiviso con una serie di scatti pubblicati sul suo seguitissimo profilo Instagram ufficiale.