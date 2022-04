Chiara Ferragni e Fedez si sono espressi sulla decisione della Corte Costituzionale in merito al rendere automatico il cognome paterno ai figli.

Chiara Ferragni: la decisione della Corte

Nei giorni scorsi la Corte Costituzionale ha stabilito che, d’ora in avanti, non verrà più dato ai figli in automatico il cognome del padre.

“Sono troppo contenta che entrambi i miei figli abbiano anche il mio cognome”, ha dichiarato l’imprenditrice digitale via social, e ancora: “Era ora”. Alla nascita dei due bambini infatti, Chiara Ferragni e suo marito Fedez hanno deciso di dar loro il cognome Lucia ((che è il cognome di Fedez) e Ferragni. Nei giorni scorsi in tanti, come la coppia di vip, hanno dato prova di essere d’accordo con la decisione della corte.

Chiara Ferragni: la vita privata

Chiara Ferragni ha avuto due figli: Leone, nato a Los Angeles nel 2018, e la piccola Vittoria, nata il 23 marzo 2021. L’influencer e suo marito Fedez hanno annunciato che presto traslocheranno in una casa più grande insieme ai loro due bambini e in tanti tra i loro fan non vedono l’ora di saperne di più sulla loro nuova vita insieme.

Di recente la coppia ha dovuto far fronte con la malattia di Fedez, che ha scoperto di esser stato colpito da un tumore neuroendocrino del pancreas.

Il rapper ha subito un delicato intervento e, a seguire, è tornato finalmente a casa, dove ha potuto contare sul supporto e il sostegno della sua famiglia. Lui stesso ha svelato che aggiornerà ulteriormente i fan sulle sue condizioni.