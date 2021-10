Chiara Ferragni ha mostrato ai fan alcuni scatti della nuova casa in costruzione. Tra qualche tempo, la famiglia dell’imprenditrice digitale traslocherà in una nuova abitazione che, come promette lei, sarà “stupefacente“.

Chiara Ferragni: la nuova casa in costruzione

Tra un annetto circa, Chiara Ferragni, Fedez e i piccoli Leone e Vittoria cambieranno casa.

I Ferragnez, come avevano annunciato qualche tempo fa sui social, hanno acquistato una nuova dimora. L’edificio è attualmente in costruzione e l’imprenditrice ha voluto condividere con i seguaci qualche immagine di quella che diventerà la loro nuova casa.

Via Instagram, Chiara ha mostrato l’avanzamento dei lavori con tre scatti: “La nostra nuova casa sarà stupefacente“. La moglie di Fedez ha poi lasciato la parola agli architetti che si stanno occupando della dimora dei Ferragnez. “Per la prima volta oggi abbiamo avuto la possibilità di vedere in anteprima la futura casa che abbiamo interamente disegnato per i nostri cari Chiara Ferragni e Fedez. È un onore lavorare per voi, ragazzi“, hanno dichiarato.

A quando il trasloco? Difficilmente l’imprenditrice e il rapper riusciranno a varcare la soglia della nuova casa prima di un anno.