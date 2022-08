Il 4 agosto 2022 uscirà su Netflix Vita da marchesa, un reality che segue passo passo la vita della sua protagonista, Tamara Falcò, VI marchesa di Griñón.

Chi è la donna in questione e che cosa sappiamo di lei? Scopriamolo insieme!

Chi è Tamara Falcò? Accenni di biografia e famiglia

Tamara Isabel Falcò Preysler, conosciuta dai più semplicemente come Tamara Falcò, è nata a Madrid il 20 novembre 1981 e attualmente ha 41 anni. Tamara è la terza figlia dell’aristocratico Carlos Falcò e la quarta figlia della nota aristocratica e super modella Isabel Preysler.

Tamara ha studiato negli Stati Uniti e ha proseguito con lo studio di Comunicazione al Lake Forest College, diplomandosi. La moda è sempre stata una sua grande passione e così, dopo avere svolto diversi periodi di stage in grandi negozi del fast fashion, ha deciso di continuare i suoi studi in Italia, in particolare presso l’Istituto Marangoni di Milano, dopo il quale ha conseguito un master in Visual Merchandising presso l’Università di Navarra.

La carriera televisiva di Tamara Falcò

La passione enorme che Tamara Falcò ha per la moda ed essendo lei stessa designer di moda, la porta a collaborare molto presto con la televisione spagnola. Risale infatti al 2013 il suo primo debutto in tv con il programma We love Tamara, in cui per la prima volta i fan della marchesa sono entrati a fare parte della sua vita privata, ricca di pathos e momenti incredibili.

Il successo del programma è stato enorme sin da subito; il format e il grande coinvolgimento della protagonista hanno convinto il grande pubblico già affezionato a lei, ma ne ha accolto anche uno del tutto nuovo.

Successivamente a We love Tamara è arrivata nel 2019 la partecipazione a Masterchef Celebrity dove la marchesa di Griñón si è cimentata in prove culinarie tra i fornelli del programma: vince la quarta edizione e pochi mesi dopo, nel 2020, presenta il cooking show Cocina Al Punto Con Pena Y Tamara.

Da settembre 2020 Tamara Falcò partecipa come collaboratrice ai raduni di attualità di El hormiguero in compagnia di Pablo Motos, Juan del Val, Cristina Pardo e Nuria Roca. Nel gennaio 2021, invece, ha partecipato in veste di “giuria” al talent show La Sfida.

Vita da marchesa: in arrivo su Netflix

Dopo quasi dieci anni dal suo esordio con We love Tamara, la Falcò ritorna sugli schermi con un nuovo reality che debutterà su Netflix.

A partire dal 4 agosto 2022, infatti, sarà disponibile Vita da marchesa, il reality che seguirà la vita assai sfarzosa della donna insieme alla sua costante ricerca di equilibrio tra lavoro, sentimenti, famiglia e perché no, anche divertimento. Durante il corso del nuovo programma, il grande pubblico scoprirà molto sulla vita e sul lusso che ruota intorno alla figura di Tamara Falcò; vita che la stessa donna da sempre definisce “la cosa più normale del mondo”.

Si vedranno scene inedite, seguiremo anche l’apertura del suo nuovo ristorante e scopriremo anche molto sul suo rapporto con la madre: insomma, le sorprese non mancheranno!

L’attesa è quasi finita e avremo modo di conoscere tutto sulla grande e famosissima Tamara Falcò: siete pronti?