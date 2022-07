Agosto è in arrivo e con sé anche tante novità per tutti gli appassionati di serie tv e film Netflix. Infatti la piattaforma farà uscire una serie di titoli tutti da scoprire e altri invece di cui abbiamo già sentito parlare.

Quali sono le nuove uscite per Agosto 2022?

Tutti i film in uscita su Netflix ad agosto 2022

Marta- Il delitto della Sapienza

In realtà non si tratta proprio di un film ma di un documentario che racconta l’omicidio di una studentessa dell’Università della Sapienza di Roma. Attraverso le indagini, gli indizi e i processi si scoprirà la verità della tragedia che ha sconvolto l’Italia negli anni ’90.

In uscita il 1 agosto 2022.

I morti non muoiono

In una cittadina tranquilla si svegliano degli zombie che ripetono le cose che facevano quando erano ancora in vita. Due poliziotti Bill e Adam devono affrontarli e cercare di sistemare la situazione. Si tratta di una commedia horror diretta da Jim Jarmusch. In uscita il 2 Agosto 2022.

Buba

Un truffatore di provincia entra a far parte della mafia insieme al fratello che è fissato per la compensazione karmica che nel loro caso diverrà divertente ma anche brutale. In arrivo il 3 Agosto.

Non è il karma!

la sorella minore di Sara si fidanza con una sua ex fiamma del liceo. Sara deve scoprire perché le accadono tutti questi sfortunati fatti. Uscirà il 3 agosto 2022.

La stagione dei matrimoni

Asha e Ravi stressati dai genitori che vogliono che si trovino una casa e che si sposino decidono di fingere di stare insieme durante un’estate piena di matrimoni. All’inizio è solo finzione ma poi entrano in ballo i sentimenti veri. In uscita il 4 agosto 2022.

Carter

Un uomo si sveglia senza ricordi e inizia una missione di salvataggio seguendo le istruzioni di una voce misteriosa proveniente da un dispositivo nell’orecchio. In arrivo il 5 agosto 2022.

Fino all’ultimo indizio

Un vice sceriffo e un detective danno la caccia a un serial killer ma non si rivela un’operazione facile. Vediamo protagonisti Jared Leto e Denzel Washington. Uscirà il 5 agosto 2022.

Ma

Una donna decide di acquistare degli alcolici a dei minorenni e di mettere a disposizione la sua cantina per la festa. Questa scelta rivelerà degli aspetti oscuri. In uscita l’8 agosto 2022.

Pets2

I due cani Duke e Max sono pronti ad affrontare la vita in fattoria mentre i loro amici devono fronteggiare altre sfide in città. Esce l’8 agosto 2022 su Netflix

Nome in codice: Imperatore

L’agente segreto Alex deve incriminare un politico irreprensibile. Ritroviamo alcuni attori di élite: Aron Piper e Georgina Amoros. In arrivo l’8 agosto 2022.

Day Shift- A caccia di vampiri

Un papà e cacciatore di vampiri deve ammazzarsi di lavoro per riuscire a pagare la retta scolastica e l’apparecchio della figlia. Per guadagnarsi da vivere ammazza vampiri. Troviamo Jamie Foxx come protagonista e altri personaggi noti come per esempio Snoop Dog. In uscita il 12 agosto 2022.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Strong Black Lead (@strongblacklead)

13: Il musical

Un ragazzo delle medie si trasferisce e decide di organizzare il miglior bar mitzvah di tutti i tempi. In arrivo il 12 agosto 2022.

The Amazing Spider-man

Peter Parker impara a gestire i suoi poteri da Spider-man per affrontare Lizard. Su Netflix il 16 agosto 2022.

Royalteen-L’erede

Una ragazza Lena cerca di nascondere il suo passato quando inizia una relazione con il principe ereditario. Uscirà il 17 agosto 2022 su Netflix.

Linee parallele

La vita di Natalie si sdoppia dopo il risultato del test di gravidanza. Come saranno i due diversi destini? Dove la porteranno? In uscita il 17 agosto 2022.

365 Giorni- parte 3

La tanto attesa parte 3 finalmente uscirà il 19 agosto 2022. Massimo è tornato. Come andrà a finire?

1917

Durante la prima guerra mondiale alcuni soldati cercano di attraversare le linee nemiche per portare un messaggio che potrebbe salvare molte vite. In arrivo il 23 agosto 2022.

Tutte le serie tv che usciranno ad agosto 2022 su Netflix

Kakegurui Twin

Si tratta di una serie ispirata al manga di Kawamoto. Mary Saotome punta sul sistema di scommesse nella sua scuola d’élite. Esce il 4 agosto 2022.

The Sandman

I re dei sogni Morfeo dopo anni di prigionia, viaggia in mondi diversi per ritrovare quello che gli è stato rubato e per recuperare i suoi poteri. In uscita il 5 agosto 2022.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DC (@dccomics)

Locke and Key 3

L’attesissima terza stagione è ormai alle porte. Cosa succederà? Come se la caveranno i Locke? Arriva il 10 agosto 2022.

Non ho mai…S3

In arrivo la terza stagione della serie amata dagli adolescenti. Devi vuole migliorare il suo status sociale, ma come andrà a finire? Arriverà il 12 agosto 2022.

Chi scherza col fuoco

Il fratello di Poncho è stato ritrovato morto e tutti gli indizi lo riconducono alla caserma dei vigili del fuoco. Decide di arruolarsi per sapere la verità però amore e famiglia si mettono di mezzo. Uscirà il 17 agosto 2022.

Tekken: bloodline

Si tratta di un anime che mette in scena i videogiochi sviluppati da Namco. Uscirà il 18 agosto 2022.

Kleo

Ambientata in Germania dopo la caduta del muro di Berlino. Un’ex spia della Germania est decide di scoprire chi l’ha tradita per vendicarsi. In uscita il 19 agosto 2022.

Chad and JT go deep

Sono due migliori amici che organizzano scherzi all’interno della loro comunità. In arrivo il 23 agosto 2022.