Alessia è una delle protagoniste di Temptation Island 2023, e sta partecipando al reality insieme al fidanzato Davide. La loro è una storia costellata di tradimenti. Inoltre, la donna non è nuova al mondo dello spettacolo.

Chi è Alessia: età, cognome e lavoro della fidanzata di Temptation Island 2023

Alessia è una delle protagoniste della nuova edizione di Temptation Island. La ragazza partecipa insieme al suo fidanzato Davide e nel video di presentazione ha già svelato numerosi dettagli della loro storia, costellata di tradimenti. Non ci sono ancora informazioni particolarmente dettagliate sul conto di Alessia, ma ovviamente vogliamo svelarvi tutto quello che abbiamo scoperto. Nonostante le coppie mettano in mostra il loro amore, con tutti i problemi che ne derivano e i vari dettagli, il programma cerca di mantenere la loro privacy e di svelare pochi dettagli sulla vita al di fuori del programma. Nonostante questo, stanno iniziando ad emergere alcune informazioni. Il nome completo della fidanzata è Alessia Bottiglia e sappiamo che ha 32 anni ed è nata a Terracina, in provincia di Latina, dove lavora come assistente sociale all’ospedale della città. La giovane non è nuova al mondo dello spettacolo e ha già lavorato come attrice e comparsa in diversi programmi televisivi, come Forum, Take Me Out e Chi ti conosce.

Alessia a Temptation Island con il fidanzato Davide: la loro storia

È stata proprio Alessia a scrivere a Temptation Island, perché dopo aver avuto una relazione di circa due anni con una persona molto più grande di lei e dopo essere stata scoperta dal suo fidanzato Davide, ha cercato in tutti i modi di riconquistarlo, senza riuscirci. Alessia vuole partecipare al programma per capire se può continuare a stare insieme a Davide o se devono definitivamente allontanarsi. La 32enne ha confessato di averlo tradito per molto tempo, ma ora sembra pronta a cercare di riconquistare la sua fiducia, anche se sarà molto difficile dopo quello che ha fatto. Infatti, fino ad ora i suoi sforzi si sono rivelati completamente inutili, perché il suo fidanzato non riesce più a fidarsi di lei. Davide ha ammesso che ogni volta che guarda Alessia negli occhi pensa solo al fatto che lo ha tradito. Lui lo ha scoperto ma ha mantenuto il segreto per un anno e mezzo. Vuole capire se può perdonarla oppure no. Non è ancora chiaro per quale motivo abbia tenuto nascosto il fatto di sapere che lei lo stesse tradendo, ma per il momento la coppia suscita molta curiosità. I telespettatori sono molto curiosi di scoprire se questa coppia riuscirà realmente a superare un ostacolo così grande nella propria relazione, visto che un tradimento di due anni non è un piccolo scoglio, ma un macigno che Davide si porta dentro ogni giorno. Come andrà a finire?