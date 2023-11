Che cos’hanno in comune Charlene di Monaco e Kate Middleton? In realtà ci sono dei punti simili nelle loro vite, molti più di quanto si possa pensare. Il ritorno sulle scene di Charlene di Monaco ha sorpreso tutti. La principessa si è ispirata proprio a Kate Middleton.

Charlene di Monaco riappare in pubblico: si è ispirata a Kate Middleton

Dopo un periodo di assenza dalle apparizioni pubbliche, Charlene di Monaco è riapparsa durante una partita di rugby. La principessa si era ritirata per prendersi cura di se stessa e della sua famiglia, ma ha scelto di tornare a farsi vedere in pubblico in occasione di un importante evento per il suo paese. Nonostante le voci sulla presunta crisi matrimoniale, la principessa è apparsa felice e raggiante. Durante l’evento ha sorpreso tutti, prendendo ispirazione da Kate Middleton e facendo qualcosa di decisamente inaspettato. Il ritorno di Charlene di Monaco è sicuramente un momento molto significativo per la principessa. Dopo essere stata lontana da Monaco per diversi mesi a causa di una brutta infezione contratta durante un viaggio in Sudafrica, la donna ha dovuto anche affrontare non pochi pettegolezzi sul suo matrimonio. I tabloid hanno continuamente alimentato le voci di un possibile divorzio tra lei e il principe Alberto, ma i diretti interessati hanno smentito. Durante la partita di rugby la coppia reale è apparsa molto felice, nonostante una certa tensione. L’attenzione di tutti è stata attirata da ciò che è accaduto dopo la partita. Charlene di Monaco ha deciso di festeggiare con i giocatori negli spogliatoi. La principessa ha seguito l’esempio di Kate Middleton che, recentemente, si è fatta fotografare tra i giocatori inglesi a petto nudo dopo una partita di rugby. Charlene di Monaco ha voluto congratularsi con loro, accompagnata dal marito Alberto. Il breve video del momento è diventato subito virale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PettegolezziCeleb (@pettegolezziceleb)

Che cos’hanno in comune Charlene di Monaco e Kate Middleton?

Il fatto che Charlene di Monaco si sia ispirata proprio a Kate Middleton non stupisce più di tanto, perché le due donne hanno molto in comune. Entrambe hanno sposato due principi, ovvero William d’Inghilterra e Alberto di Monaco. Ma ciò che colpisce di più è che sembrano legate da diverse coincidenze che, in passato, la stampa ha considerato non casuali. Sia Kate che Charlene non hanno sangue blu, sono entrambe borghesi e sono nate tutte e due a gennaio (Kate il 9 gennaio 1982 e Charlene il 25 gennaio 1978). Si sono sposate tutte e due nel 2011 ed entrambe devono competere con il ricordo di due suocere particolarmente ingombranti, ovvero Lady Diana e Grace Kelly. Le due donne sono sottoposte continuamente al confronto con le mamme dei rispettivi mariti, entrambe morte tragicamente in incidenti stradali. Kate e Charlene sono due principesse molto sportive ed entrambe si sono sposate per amore. Sono anche entrambe mamme e considerate delle vere e proprie icone di stile, il cui look è sempre oggetto di grande ammirazione e spesso fonte di ispirazione per moltissime donne.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: