Sebbene ancora non si sappia nulla sulla data di uscita ufficiale della nuova edizione, pare che il cast di Celebrity Hunted 4 sia stato confermato. Chi saranno i nuovi concorrenti del noto reality show di Prime Video? Alla scoperta del nuovo cast, prontissimo a tuffarsi in una nuova avventura.

Celebrity Hunted 4, svelati i nomi del cast: chi sono i concorrenti?

Attendendo con emozione ulteriori dettagli sulla nuova edizione di Celebrity Hunted, sono stati rivelati i nomi di chi entrerà ufficialmente a fare parte del cast del noto reality show. Chi saranno i nomi dei presunti nuovi protagonisti del noto programma di Prime Video?

A quanto pare, stando alle varie indiscrezioni uscite sul web, saranno quattro le coppie concorrenti del reality pseudo thriller di Prime. Tra i primi nomi usciti emergono quelli di Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: i due sono legati sentimentalmente ormai dal 2011 e insieme hanno avuto anche due figlie, Luna e Alma. Questa volta il pubblico li vedrà insieme per la prima volta in un reality show all’insegna della fuga e dei nascondigli.

Si prosegue con una coppia di sorelle molto conosciuta: si tratta di Belen e di Cecilia Rodriguez,

anche loro insieme per la prima volta all’interno del noto reality vip.

Altra coppia del cast di Celebrity Hunted 4? New entry comica, reduce dall’ultima edizione di LOL – Chi ride è fuori 3. Si tratta di Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani, due comici molto conosciuti e apprezzati. Sarà molto divertente vederli insieme nelle vesti di protagonisti del reality: riusciranno a farla franca e a nascondersi fino alla fine? Non ci resta che attendere!

Infine, ma non per importanza, ci sarà anche una coppia di artisti musicali nel cast di Celebrity Hunted 4. Due rapper d’eccezione: da una parte Gué Pequeno, dall’altra Ernia. Una coppia inedita, due personalità forti e due artisti musicali di spicco, ma riusciranno a essere altrettanto forti nel gioco? L’attesa si fa altissima.

Celebrity Hunted 4: come si svolgerà il gioco nella nuova edizione?

Proprio come le edizioni precedenti, anche la quarta edizione di Celebrity Hunted avrà come obiettivo la fuga. I nuovi concorrenti in gara dovranno riuscire a non farsi catturare da veri investigatori professionisti che sin da subito daranno loro la caccia.

Le coppie, dal canto loro, dovranno riuscire a mantenere l’anonimato e dovranno, con tutte le loro forze, cercare di nascondersi, di spendere poco e di trovare sempre un nuovo nascondiglio utile per raggiungere le tappe successive. È probabile che i concorrenti, per qualche piccolo errore, finiranno con l’essere catturati dagli investigatori e dovranno dunque abbandonare il gioco. La coppia che riuscirà ad avere la meglio sulle altre sarà la coppia vincente e si porterà a casa una grosso montepremi, da devolvere sempre in beneficenza.

Dove vedere Celebrity Hunted 4

Tutte le stagioni di Celebrity Hunted, compresa ovviamente anche la quarta, sono disponibili in streaming sulla piattaforma di Amazon Prime Video. Per potere vedere le avventure dei nuovi concorrenti del cast di Celebrity Hunted 4, dunque, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio Prime di Amazon.

Ora non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulla nuova edizione: le coppie non vedono l’ora di cominciare la loro avventura.