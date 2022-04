Tra le esibizioni di Battiti Live andate in onda nella serata di giovedì 31 marzo 2022 con la prima puntata della nuova edizione, c’è stata anche quella di Guè Pequeño. Il rapper si è presentato sul palco con un medley tratto dal suo nuovo album dal titolo Guesus, di cui è facile capire il gioco di parole e si è poi esibito con La Rappresentante di Lista, il gruppo indie di “Ciao Ciao”.

Ma a proposito del suo nuovo album, cosa significa il nome d’arte del rapper milanese? A rivelarlo è stato lui stesso durante la puntata. Ecco cosa ha detto.

Guè Pequeño: il significato del nome d’arte del rapper

Rispondendo alla iena Nicolò de Devitiis, conduttore di Battiti Live insieme ad Elenoire Casalegno, Guè Pequeño, o meglio, solo Guè, ha spiegato il significato del suo nome e di quello che ha scelto di dare al suo nuovo album.

Il rapper è infatti nato il 25 dicembre del 1980, il giorno di Natale e Guè sarebbe invece il diminutivo del suo primo pseudonimo: Il Guercio. Unirlo a quello di Gesù quindi, per il rapper è stato quasi naturale.

Nella nota stampa diffusa al lancio del disco inoltre, il titolo era anche stato giustificato con “l’impatto quasi messianico che il rapper ha avuto sulla scena hip hop italiana” e in effetti, piaccia o no, tutto si può dire di Gué tranne che non sia uno dei pilastri di questo genere.

L’evoluzione di Guè e dei suoi pseudonimi

Nato come Cosimo Fini, il rapper nel corso della sua carriera è cresciuto, evolvendosi anche musicalmente e con tutta probabilità è anche per questo che ha deciso più volte di cambiare il proprio nome d’arte. Cosimo infatti inizia a farsi conoscere sulla scena musicale con lo pseudinimo de Il Guercio per poi divenire definitivamente noto come Guè Pequeño.

Come spesso succede però, quando un artista raggiunge una certa fama fan e non solo inziano a riferirsi a lui attraverso amichevoli abbreviazioni del nome e già da molto tempo infatti in molti avevano iniziato a chiamare il rapper solo Guè, nome che lo stesso artista ha deciso di assumere ufficialmente in occasione dell’uscita della sua ultima fatica musicale Guesus.

Qualche curiosità su Guè Pequeño

Lo pseudonimo iniziale con cui Guè è entrato a far parte nel mondo del rap probabilmente è stato anche un personalissimo modo per esorcizzare un passato segnato dal bullismo a causa della sua ptosi palpebrale all’occhio sinistro. L’esigenza di esprimersi, in quello stesso periodo, lo ha spinto a formare il gruppo Sacre Scuole, insieme a Jake La Furia e a niente poco di meno che Dargen D’amico. Successivamente insieme a Jake La Furia e Don Joe, Guè fonderà i Club Dogo, dando il via ad una fortunatissima carriera che, come abbiamo visto, si evolverà col tempo.

Forse non tutti sanno che generalmente i rapper famosi che conosciamo oggi arrivano da quelli che vengono definiti collettivi, che hanno fatto loro letteralmente “da scuola”. Proprio in questo contesto un giovanissimo Guè incontra un giovanissimo Marracash con cui instaura quella che diventerà poi un’amicizia di lunga data che porterà poi anche all’ultima collaborazione, in ordine temporale, dei due rapper per il singolo “∞ Love”.