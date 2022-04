Prime Video ha annunciato la terza stagione di Celebrity Hunted. Ecco allora chi sono i vip appartenenti ad ogni campo dell’intrattenimento pronti a sfidarsi in questa “caccia all’uomo” disponibile sulla piattaforma di streaming di proprietà di Amazon e in cosa consiste questo particolare format.

Celebrity Hunted 3, il cast

Le celebrities protagoniste di questa nuova terza edizione sono Luca Argentero, che abbiamo visto anche nella seconda stagionde di Doc – Nelle tue mani, in coppia con la moglie e attrice Cristina Marino, ci saranno anche gli attori Salvatore Esposito, celebre per il suo ruolo di Genny Savastano in Gomorra e Marco D’Amore che per la stessa serie è Ciro Di Marzio.

Nel cast anche la comica e conduttrice radiofonica e televisiva Katia Follesa, Ciro Priello (vincitore della prima stagione di Lol – Chi ride è fuori disponibile sempre su Prime Video) e Fabio Balsamo entrambi volti noti del gruppo comico dei The Jackal.

Ultimi ma non per importanza i cantanti Rkomi e Irama, che dopo le rispettive esperienze a Sanremo 2022 (per Rkomi è stata la prima volta) hanno collaborato per 5 gocce, brano contenuto nell’album dal titolo Il giorno in cui ho smesso di pensare, dell’ex vincitore di Amici.

Anticipazioni e format

Celebrity Hunted è classificato come real-life thriller e vede un gruppo di celebrità in fuga per tutta Italia . I vip che scelgono di partecipare devono resistere nell’anonimato per due settimane e a disposizione hanno risorse economiche limitate.

Non è una vera caccia però, senza gli “antagonisti”, un gruppo di cacciatori formato da analisti ed investigatori, esperti di cyber security e human tracker appartenenti alle forze dell’ordine, che potranno utilizzare qualsiasi mezzo (ovviamente legale) per rintracciare le celebrità e catturarle.

Alcune curiosità sul programma

Come ha dichiarato Nicole Morganti, la Head of Italian Original di Amazon Studios, questo particolare reality “è stato il primo show unscripted italiano di Amazon Prime Video” da quando la piattaforma di streaming è sbarcata anche nel nostro paese.

A vincere la prima edizione del programma sono state due coppie: quella formata da Claudio Santamaria e Francesca Barra, attore il primo e giornalista la seconda e quella formata da Fedez e Luis Sal, che insieme conducono il podcast di successo Muschio Selvaggio. A vincere la seconda edizione del programma sono state invece le cantanti Myss Keta ed Elodie. Come succede per Lol – Chi ride è fuori, anche Celebrity Hunted premia i vip vincitori con una somma in denaro, da devolvere in beneficenza.