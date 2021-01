I capelli sono una parte fondamentale della bellezza femminile e le donne lo sanno molto bene considerando che usano tantissimi prodotti per renderli più belli e morbidi. Ma cosa fare con i capelli rovinati dal phon? Vediamo insieme le possibili soluzioni e i rimedi naturali d’adottare.

Capelli rovinati dal phon

Il phon è uno dei fattori e una delle cause principali per cui i capelli tendono a rovinarsi e apparire sfibrati. Il phon, usato a temperature molto alte, può portare ad avere capelli rovinati e moto deboli rovinando il cuoio capelluto. I capelli sono la croce e delizia di ognuno, per questa ragione necessitano della massima cura e protezione possibile.

L’uso frequente della piastra o del phon, ma anche le tinte, possono rovinare la chioma e il cappello portandolo ad apparire sfibrato. Alla lunga, i capelli non solo si rovinano, ma possono anche bruciarsi, portando a quel classico effetto paglia che risulta essere antiestetico. Per questo motivo, sono consigliati i migliori rimedi in commercio per idratarli in profondità e fornire alla chioma tutti i nutrienti di cui hanno bisogno.

L’uso del phon deve essere limitato e non bisogna abusarne. Nella stagione estiva è consigliato lasciare i capelli che si asciughino alla luce del sole. In inverno, onde evitare di prendersi un malanno, cercate di usare il phon a una temperatura media e alla giusta distanza. Per i capelli rovinati, optate per dei prodotti che aiutino a ripararli e proteggerli.

Un impacco naturale a base di miele e uovo aiuta ad avere capelli più nutrienti e idratati. Si consiglia di lasciare questo composto in posa per circa 30 minuti per poi risciacquare con dell’acqua. Una maschera con componenti quali aloe vera e olio d’oliva rigenera il capello.

Capelli rovinati dal phon: cause

Ultimamente avete notato che i vostri capelli tendono a sfibrarsi o indebolirsi oppure si spezzano. Per risolvere il problema dei capelli rovinati, bisogna prima di tutto, capire quali siano le cause. Uno dei motivi di una chioma così danneggiata dipende sicuramente dall’uso eccessivo di piastra, phon o ferro che distruggono il capello.

Il phon va mantenuto a una distanza di circa 15-20 cm dal cuoio capelluto in quanto rischia di bruciare o danneggiare il capello. Il phon è considerato il nemico numero uno dei capelli rovinati proprio a causa del calore che emana. Quando si usa il phon è normale incappare in errori comuni che creano dei danni ai capelli portando a delle conseguenze terribili per la loro salute.

Il calore secca il capello e se protratto a lungo, li disidrata. Per questo è importante usare dei prodotti e trattamenti che siano specifici. Evitate anche di usare il phon direttamente sul capello bagnato in quanto rischiate di creare danni alla chioma e al capello, in generale. In caso di una capigliatura abbondante, è consigliabile dividere la chioma in ciocche in modo che il calore vada solo su una parte e non su tutto il capello.

Altre cause dei capelli rovinati riguardano sicuramente la decolorazione e le frequenti tinture che danneggiano il capello, sfibrandolo e rendendolo poco lucente.

