Il freddo, così come il sole, può dare seri problemi ai capelli al punto da farli apparire secchi e sfibrati. I capelli rovinati dal freddo si possono trattare con alcuni metodi naturali efficaci e utili. Vediamo come prendersene cura.

Capelli rovinati per il freddo

Ogni stagione comporta delle difficoltà e dei problemi per il cuoio capelluto. Durante l’inverno, per via del freddo, della pioggia, gli sbalzi di temperature, ma anche la neve, molti possono andare incontro a capelli rovinati difficili da domare e pettinare creando acconciature, ecc. Gli sbalzi di temperature possono essere pericolosi, non solo per il fisico, ma anche per i capelli in quanto si altera la lubrificazione della chioma.

Sono tutti elementi e condizioni che portano ad avere capelli rovinati, secchi e molto fragili, per cui alcuni soggetti possono subire un aumento della caduta del capello, soprattutto quando li lavate o pettinate. Durante la stagione invernale, i capelli possono essere molto più grassi del solito. Il motivo è dovuto al grasso che protegge il bulbo pilifero in modo proporzionato rispetto allo stress esterno. Inoltre, i vostri capelli possono apparire grassi anche dopo averli lavati.

Il freddo, il periodo invernale portano i capelli ad avere dei problemi e appaiono nel modo peggiore possibile. Inoltre, il passaggio dall’ambiente caldo al freddo porta i capelli a subire delle ripercussioni in quanto non sono in grado di adattarsi ai conseguenti sbalzi della temperatura. Per questa ragione, risulta fondamentale proteggere la propria chioma soprattutto durante la stagione invernale e con il freddo.

Si consiglia, nel caso di capelli rovinati per colpa del freddo, di usare degli shampoo che siano adeguati soprattutto se avete una chioma grassa. Puntate su prodotti che non aggrediscano il capello, ma che permettano di eliminare il sebo in eccesso. Asciugateli tenendo il fon a distanza e con un getto tiepido. Evitate di uscire con i capelli bagnati in quanto rischiate di fare più danni.

Capelli rovinati per il freddo: conseguenze

I capelli, proprio come la pelle, possono risentire del cambio di temperatura e del freddo che rischia di causare seri danni al cuoio capelluto. Il freddo, le intemperie sono deleteri in quanto rendono i capelli rovinati, sfibrati e secchi. Forse molti non lo sanno, ma il freddo pungente è fastidioso per i capelli e la loro salute.

L’effetto elettrico della chioma è una delle conseguenze a cui si va incontro: significa non riuscire a pettinare i propri capelli proprio a causa delle basse temperature. Il vento, il freddo, le basse temperature rendono i vostri capelli elettrostatici per cui s’indebolisce il fusto e appaiono così rovinati. Il freddo porta i capelli a essere spenti perdendo la loro luminosità.

Il freddo sbiadisce la chioma con conseguenze di capelli dall’effetto secco o crespo. Inoltre, il vento porta anche a danneggiare la corteccia che corrisponde allo strato più esterno della fibra capillare. Bisogna anche dedicare parecchia attenzione alle doppie punte in quanto il vento tende a favorirle.

Il freddo porta i capelli a essere più secchi e, quindi, fragili. Per questo, bisogna coccolarli in modo da ridurre gli elementi aggressivi e optare per prodotti che abbiano proprietà nutrienti. Tra i rimedi che non possono mancare, vi sono soluzioni a base di fieno greco che è uno degli ingredienti principali di Foltina Plus. Oltre a questi prodotti, anche i balsami e le maschere nutrienti possono dare ai vostri capelli rovinati un aspetto nettamente migliore e più bello.



La migliore lozione professionale per i capelli

Per i capelli rovinati e proteggerli dal freddo dell’inverno, ma anche per evitare che si vada incontro alla calvizie, i rimedi e le soluzioni, come si è visto, sono parecchi. Il migliore, tra i tanti prodotti, risulta, al momento, Foltina Plus. Una lozione spray made in Italy consigliata sia dai professionisti del settore, ma anche dai consumatori stessi che ne hanno tratto i migliori benefici possibili. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una lozione come Foltina Plus agisce proprio sul capello permettendo di stimolarne la crescita e arrestarne la caduta in modo che possiate avere una chioma folta. Un prodotto che possono usare sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello: riccio, mosso, lungo, corto, ecc. Un prodotto valido ed efficace che dona risultati immediati in breve tempo.Potete portarla con voi in qualsiasi momento in modo da usarla all’evenienza e in caso di bisogno. Inoltre, a differenza di altri prodotti che si trovano in commercio, Foltina Plus non ha controindicazioni o effetti collaterali in quanto si basa sui seguenti elementi naturali, quali:

Arginina: un componente fondamentale in quanto stimola la crescita del capello arrestandone la caduta

un componente fondamentale in quanto stimola la crescita del capello arrestandone la caduta Serenoa: adatto per la cura dell’alopecia e regolarizza i livelli ormonali

adatto per la cura dell’alopecia e regolarizza i livelli ormonali Fieno greco: ricco di fitoestrogeni, dona forza al capello, permettendogli di crescere bene e dare maggiore brillantezza alla chioma.

Un prodotto come Foltina è molto facile da usare in quanto basta applicarlo sui capelli, spruzzando nelle zone che sono maggiormente diradate e massaggiare con movimenti circolari finché non si assorbe in profondità. In seguito all’uso di questa lozione, non bisogna aggiungere altri prodotti in quanto si vanificherebbero i risultati ottenuti.

Foltina Plus non è acquistabile in quanto originale ed esclusivo nei siti di e-commerce o negozi fisici, ma bisogna recarsi sul sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati e inviare l’ordine. Il prodotto è in vendita in offerta al costo di 49 € per una confezione, con la spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia con Paypal, carta di credito o anche in contanti al corriere nel momento in cui consegna a casa il pacco.