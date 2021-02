Da quando è uscita su Netflix, Bridgerton ha conquistato molti telespettatori. E diciamola tutta, il duca di Hastings, interpretato dal bel Regé-Jean Page, ha conquistato anche i cuori di molte telespettatrici. Trama intrigante, ambientazioni e costumi degni di una regina e acconciature elaboratissime.

In molti, per imitarne i personaggi, hanno provato a ricreare le accapigliature del cast di questa serie tv per questo uno degli hairstylist ne ha svelato il segreto. Tutto partirebbe da una maschera per capelli.

Bridgerton: la maschera per i capelli utilizzata dal cast

Dietro ad ogni prodotto audiovisivo ci sono schiere di professionisti del make up e dei capelli, che si prendono cura dell’aspetto dei membri del cast.

Quando si tratta di un’ambientazione storica, come nel caso di Bridgerton, nessun dettaglio può essere lasciato al caso e questo Marc Pilcher lo sa bene.

Il professionista londinese, laureato al London College of Fashion, è uno dei designer della prima stagione di Bridgerton e ha svelato uno dei trucchetti che permettono di rendere le acconciature della serie più elaborate. Si tratterebbe di una maschera per capelli all’olio di Argan del brand HASK, utilizzata dai membri del cast durante il fine settimana, per nutrire i capelli e renderli più morbidi.

Il segreto degli hairstylist della serie tv

Gli hairstylist di Bridgerton hanno infatti consigliato agli attori l’utilizzo di questa maschera nutriente per rendere il capello più disciplinato, il che avrebbe permesso ai professionisti di realizzare più agevolmente le meravigliose acconciature che si possono ammirare nella serie tv. Acconciature che, senza un’adeguata cura del capello, rischierebbero probabilmente di rovinarlo.

Il prodotto, per nostra fortuna, non è riservato solo agli dei dell’Olimpo del cinema. Internet, che tutto risolve viene infatti in nostro soccorso. La maschera per capelli di HASK si può facilmente reperire su Amazon per una decina di euro e secondo le recensioni sembrerebbe essere ottima!

I benefici dell’olio di Argan

L’olio di Argan è indicato letteralmente per tutto ciò che riguarda la cura e il benessere della persona. Dalla cura per il corpo all’alimentazione. Attenzione però, nell’ultimo caso ovviamente, si tratta di un olio alimentare specifico.

Tra gli innumerevoli benefici, è ottimo per la cura del capello. La vitamina E e gli antiossidanti presenti nella sua formula naturale idratano il cuoio capelluto, e questo significa poter dire finalmente addio alla forfora. Può anche tranquillamente sostituire il balsamo. Elimina infatti l’effetto crespo e previene la formazione delle doppie punte, rendendo anche il capello più luminoso. L’olio di Argan grazie alle sue proprietà rafforza il capello, rendendolo più sano dalla radice alle punte.