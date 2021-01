La sua passione per la recitazione è nata come un hobby per togliersi qualche piccolo sfizio di tanto in tanto. Ma dopo un ruolo importante nel remake di Radici, Regé Jean Page fa del mestiere dell’attore una vera e propria vocazione, interpretando perlopiù ruoli storici.

Il motivo? Raccontare le storie di chi, un tempo, non aveva né diritti né voce. Scopriamo chi è Rege Jean Page e perché sta facendo letteralmente impazzire le spettatrici.

Chi è Regé-Jean Page

Ciò che si sa dell’infanzia dell’attore riguarda l’anno della sua nascita e i luoghi dove è nato e cresciuto. Classe 1990 e nasce ad Harare, nello Zimbabwe, ma il giovane Page si trasferisce appena quattordicenne in Inghilterra.

Nella terra della regina inizia a prendere confidenza con il palcoscenico frequentando scuole di teatro come il National Youth Theatre e il Drama Centre di Londra.

Ma è in America che, dopo gli studi, Regé-Jean Page tenta la fortuna, iniziando a lavorare con piccoli ruoli nel mondo dello spettacolo.

Gli esordi di René-Jean Page nella recitazione

Page ottiene il suo primo ruolo, nel cortometraggio intitolato Troublemaker, nel 2004 e l’anno successivo compare nella serie tv Casuality. Ritorna a farsi vedere sul piccolo schermo nel 2013, nello show Fresh Meat, mentre qualche anno dopo esordisce sul grande schermo con un ruolo nel film Survivor. Da questo momento in poi la carriera di Regé-Jean Page è in ascesa.

Dal 2016 infatti l’attore ha preso parte a diversi progetti quali la miniserie remake di Radici, Spark e il cortometraggio Second Summer of Love. Nel 2018 invece prende parte al film Macchine Mortali e alla serie tv For the people. Ma è grazie a Bridgerton, la serie tv prodotta da Shonda Rhimes per la piattaforma di streaming Netflix, che raggiunge una certa notorietà. Il duca di Hastings, il ruolo da lui interpretato per la serie, è infatti uno dei personaggi più amati.

Vita privata

Non si hanno tantissime informazioni sulla vita privata e sentimentale dell’attore. Nonostante la carriera lo porti inevitabilmente sotto i riflettori e la sua indiscutibile bellezza attiri le attenzioni della cronaca rosa, Page mantiene uno stretto riserbo per la sua vita fuori dallo schermo. Non si sa infatti se sia fidanzato oppure single.

Inutile dirlo, il suo profilo Instagram è molto seguito. Ma se speravate di scoprire qualcosa in più sulla vita dell’attore rimarrete delusi. Sui suoi social infatti, Page condivide perlopiù immagini dai set per i quali lavora.