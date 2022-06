Dopo il grandissimo successo delle prime due stagioni, Bridgerton 3 tornerà sugli schermi molto presto; il grande pubblico fan della nota serie-tv in onda su Netflix sta già attendendo il sequel in totale trepidazione.

Insieme all’attesa per la nuova uscita di stagione, però, i tantissimi fan della serie creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, si stanno ponendo un’altra importantissima domanda: il Duca di Hastings tornerà in primo piano?

Ricordiamo che il Duca, interpretato da Regé-Jean Page, è stato il protagonista nella prima stagione di Bridgerton, al fianco di Daphne Bridgerton, interpretata dalla meravigliosa Phoebe Harriet Dynevor.

Al contrario, la seconda stagione lo ha visto completamente nell’ombra, o meglio, non l’ha visto per nulla.

Ci sarà il Duca di Hastings nella nuova stagione?

Stanno girando diverse indiscrezioni sulla risposta a tale domanda; dopo l’assenza nella stagione 2 della nota serie-tv, pare infatti che Regè-Jean Page sarebbe in trattativa per riportare il bel Simon all’interno della trama: ma sarà effettivamente così?

Le voci sono da giorni molto insistenti: sembrerebbe che la terza stagione di Bridgerton – che avrà come protagonisti Colin e Penelope, potrebbe accogliere la presenza del tanto amato Duca di Hastings.

Ad alimentare maggiormente le voci (e le speranze) è stata l’apparizione di Regé-Jean Page a fianco dell’ex collega Jonathan Bailey che, nella serie, interpreta Anthony Bridgerton, il fratello di Daphne. I due sarebbero stati avvistati in giro per Milano in occasione della Milano Man’s Fashion Week a godersi la città, un buon caffè e tante chiacchere in amicizia.

A caricare il tutto, inoltre, ci ha pensato anche il The Sun, il noto quotidiano britannico, che avrebbe parlato di trattative segrete tra l’attore e la produzione della serie, nonchè di una dichiarazione di Bailey sulla presunta lettura da parte di Regé-Jean Page della sceneggiatura del primo e del secondo capitolo.

La smentita del Duca: “Non tornerò nella serie”

Pare dunque che le speranze del grande pubblico si siano infrante in pochi attimi. A confermare il tutto è stato lo stesso Regé-Jean Page che ha deciso di postare sul suo profilo Instagram una foto in compagnia dell’ex collega e amico Jonathan Bailey in giro per Milano, scrivendo tali parole:

The boys are back in town. (No, I’m not going back to the show btw – the papers made that one up.) But we had the best, and most stylish, catch up I’ve had in a while over some truly excellent Italian coffee and sunshine.

Niente da fare, il Duca di Hastings non tornerà sul set di Bridgerton e le voci che hanno girato per giorni sono state – a detta sua – inventate dagli stessi giornali. Una giusta puntualizzazione per fermare il giro di notizie fittizie e per fare anche un po’ di chiarezza al pubblico che lo ama e lo stima dalla prima stagione della serie televisiva.

Regé-Jean Page continua la sua carriera

Anche se non lo vedremo più nei panni dell’amato Duca di Hastings (diventato icona sexy per la maggior parte delle persone amanti della serie), Regé-Jean Page non dice addio alla sua carriera da attore, anzi.

L’attore ha infatti firmato sempre con Netflix la partecipazione al film The Gray Man e lo troveremo al fianco di Chris Evans e Ryan Gosling. Il film uscirà il prossimo 13 luglio 2022 e sarà visionabile in streaming. Infine, l’ormai ex-Duca, sarà tra gli attori partecipanti all’adattamento al cinema del famoso franchise di videogiochi Dungeons and Dragons.