Bridgerton 3 ci sarà? Tutto su uscita, cast, attori, libro

Bridgerton è la serie televisiva Netflix che da quando ha debuttato nel 2020 ha conquistato tutti. Creata da Chris Van Dusen e prodotta dalla celebre Shonda Rhimes, Bridgerton, è basata sui romanzi di Julia Quinn, ambientati nell’alta società inglese durante la Reggenza inglese.

Dopo aver visto la seconda stagione la domanda sorge spontanea, Bridgerton 3 ci sarà? Scopriamo gli ultimi aggiornamenti su una possibile data di uscita, su chi ci sarà nel cast e su chi si concentrerà questa terza stagione.

Bridgerton 3 ci sarà? Data di uscita

Dopo il successo della prima e della seconda stagione di Bridgerton, il pubblico non fa che chiedersi se ci sarà una terza stagione della amata e apprezzata serie tv.

La risposta è SI. Anche perché l’idea dietro alla serie Netflix è sempre stata quella di ispirarsi ai romanzi della scrittrice Julia Quinn e dedicare ogni stagione a uno dei fratelli Bridgerton. Essendo otto fratelli, ci sono ben otto romanzi, proprio per questo possiamo dire che lo show è ben lontano dalla parola fine. Infatti, nell’aprile del 2021 è stato annunciato il rinnovo della serie per una terza e quarta stagione. La data di uscita della terza stagione ancora non è stata confermata.

Sicuramente a differenza della seconda stagione che ha subito numerosi ritardi a causa della pandemia, la produzione della terza stagione dovrebbe essere più scorrevole. Si pensa che l‘uscita di Bridgerton 3 dovrebbe aggirarsi intorno al marzo del 2023.

Chi ci sarà nel cast di Bridgerton 3?

Relativamente al cast, esso ha riportato nella seconda stagione tutti gli attori presenti già nella prima, con alcune new entry. Stessa cosa sicuramente accadrà nella terza stagione in cui si pensa che tutti i componenti della famiglia Bridgerton rimangano sempre gli stessi, con l’arrivo di nuovi personaggi e l’uscita di scena di altri. Il cast di Bridgerton 3 dovrebbe includere tutti i componenti dell’omonima famiglia:

Ruth Gemmell come la madre Violet;

come la madre Violet; Jonathan Bailey come Anthony;

come Anthony; Phoebe Dynevor come Daphne;

come Daphne; Luke Thompson come Benedict;

come Benedict; Claudia Jessie come Eloise;

come Eloise; Luke Newton come Colin;

come Colin; Will Tilston come Gregory;

come Gregory; Florence Hunt come Hyacinth.

Torneranno sicuramente i protagonisti della famiglia Featherington tra cui Nicola Mary Coughlan che interpreta Penelope Featherington che si scopre essere Lady Whistledown. Tornano anche Adjoa Andoh come Lady Danbury e Golda Rosheuvel nei panni della Regina Charlotte. Quasi sicuramente coloro che abbandoneranno il cast della terza stagione sono Charithra Chandran che ha interpretato Edwina Sharma, Rupert Young nei panni di Jack Featherington e Calam Young nei panni di Theo Sharpe. Ancora niente è confermato e per quanto riguarda le new entry ancora non è dato sapere chi saranno gli attori ma quel che è certo è che il cast per la maggior parte potrebbe rimanere invariato.

Bridgerton 3: Libro VS Serie Tv

La serie è ambientata in una utopica età della reggenza inglese e, seguendo la cronologia dei romanzi, ogni stagione è autoconclusiva ed incentrata su uno dei fratelli Bridgerton: Daphne, Anthony, Benedict, Colin, Gregory, Eloise, Francesca e Hyacinth. Dopo che la prima stagione si è basata su Daphne e la seconda su Anthony, la terza stagione dovrebbe concentrarsi su Benedict. Questa terza stagione si baserà sul romanzo La proposta di un gentiluomo. Il libro racconta la storia di Benedict Bridgerton, secondogenito della famiglia Bridgerton. Benedict si innamora di Sophie Beckett, una cameriera. Come abbiamo potuto notare per la prima e per la seconda stagione, la serie televisiva nonostante segua a grandi linea la storia e l’ordine dei romanzi ha però anticipato e apportato dei cambiamenti alla storia. Per esempio nella seconda stagione scopriamo che Penelope Featherington è Lady Whistledown, molto prima rispetto a quando lo si scopre nei romanzi. Quindi la terza stagione oltre a concentrarsi su Benedict e sulla sua storia d’amore con Sophie Beckett si concentrerà anche sul rapporto di amicizia di Eloise e Penelope.