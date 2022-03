È tutto pronto per l’attesissima seconda stagione di Bridgerton, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 25 marzo 2022. La serie tv prodotta da Shonda Rhimes e tratta dai romanzi di Julia Quinn vedrà come protagonista Jonathan Bailey, che vestirà i panni del Visconte Anthony.

Ecco chi è l’attore.

Chi è Jonathan Bailey

Jonathan Bailey nasce a Wallingford, nel Regno Unito, il 25 aprile del 1988 ed è quindi del segno del Toro. Cresciuto nella città di Benson all’interno di una famiglia numerosa, ha tre sorelle maggiori.

La passione per la recitazione lo coglie che è ancora molto piccolo, ha infatti cinque anni quando assiste per la prima volta allo spettacolo teatrale di “Oliver” che secondo quanto dichiarato da lui stesso in alcune interviste, gli fa desiderare praticamente da subito di calpestare quel palcoscenico.

La carriera di attore

Un desiderio che diventa realtà qualche anno dopo, Jonathan Bailey infatti inizia a mettere le basi per la sua carriera di attore già all’età di 9 anni.

La sua prima apparizione ufficiale è nella serie tv “Bramwell”. Nel 2003, a 14 anni, lo vediamo invece recitare a teatro che porta avanti alternandolo ai suoi lavori per il piccolo schermo e che lo porta anche a vincere diversi premi.

Il suo primo ruolo da protagonista in una sitcom arriva con “Campus”, mentre nel 2011 ha vestito i panni di Leonardo da Vinci per la serie tv “Leonardo”. Un anno dopo Bailey è nel cast di “Me and Mrs Jones”.

Vita privata e curiosità

Non abbiamo molte informazioni sulla vita privata e sentimentale di Jonathan Bailey, sappiamo però che l’attore è dichiaratamente omosessuale e nel 2018 ha anche parlato degli ostacoli che ha dovuto affrontare per via dei pregiudizi sul suo orientamento. Bailey infatti ha confessato di aver temuto più volte che rivelare di essere gay potesse, in qualche modo, influire negativamente sulla sua carriera.