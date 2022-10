È in arrivo su Dinesy+ la nuova stagione di Boris, dopo dodici anni di assenza: il cast ritorna per nuove avventure con sei episodi da mezz'ora l'uno

Ha debuttato nel 2007 ed è stata attiva fino al 2010: la serie televisiva Boris sta per tornare sul piccolo schermo dopo dodici anni di pausa!

Ebbene sì, la stagione numero 4 sta per arrivare in esclusiva su Disney+: siete pronti/e a scoprire tutte le anticipazioni?

Boris 4: quando esce la nuova stagione?

“Dai, dai, dai!” direbbe René Ferretti per l’occasione: dopo dodici anni di pausa dalla terza stagione e undici dal film, sta per arrivare la nuova stagione di Boris, con le sue battute e i suoi personaggi storici.

Alla Festa del Cinema di Roma sono stati presentati i due primi episodi della nuova stagione e la quantità di persone presenti in sala ha fatto ben sperare: la sala era gremitissima di giovani e non solo! Se non vedete l’ora di godervi i nuovi episodi della nota serie tv non vi resta che prendere appunti: Boris 4 sarà disponibile a partire dal 26 ottobre 2022 su Disney+, nella sezione Star.

La trama di Boris 4

Coloro che hanno seguito Boris sin dal suo esordio nel lontano 2007, si ricorderanno delle incredibili avventure dietro la realizzazione della serie Gli occhi del cuore. Ora che il tempo è passato e situazioni e persone sono cambiate, la produzione che si trova dietro le quinte dovrà assecondare l’evoluzione dei tempi, l’introduzione del mondo dei social, degli influencer e dello streaming: che cosa succederà nello specifico?

Il regista Renè Ferretti (Francesco Pannofino) è stato chiamato a occuparsi di un nuovo progetto, un peplum sulla Vita di Gesù insieme al collega Stanis La Rochelle (attore 50enne), che interpreterà i panni di Cristo (morto quando ne aveva 33).

A commissionare la nuova serie-tv, però, non sarà più la classica televisione generalista, ma una nuova piattaforma internazionale organizzata secondo le nuove ideologie e i nuovi valori contemporanei, come il concetto di inclusione, il politicamente corretto e la dittatura dell’algoritmo.

Riusciranno i vari personaggi ad adattarsi al mondo che è cambiato così rapidamente?

Il cast di Boris 4

Boris 4 è stata scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, mentre la produzione è stata affidata a Lorenzo Mieli per The Aparment, società controllata da Fremantle.

Tra gli attori e le attrici che faranno il loro ritorno nel grande team di Boris 4 e tra coloro che invece saranno parte del cast per la prima volta, ci saranno: Luca Amorosino, Valerio Aprea, Giulia Anchisi, Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta, Raffaele Buranelli, Aurora Calabresi, Paolo Calabresi, Astrid Casali, Antonio Catania, Eugenia Costantini, Carolina Crescentini, Cecilia Dazzi, Massimo De Lorenzo, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Andrea Lintozzi, Emma Lo Bianco, Francesco Pannofino, Lucio Patanè, Andrea Purgatori, Karin Proia, Carlo De Ruggeri, Andrea Sartoretti, Pietro Sermonti, Alessandro Tiberi, Giorgio Tribassi, Giuseppe Piromalli, Alessio Praticò, Nina Torresi, Edoardo Pesce.

Quanti episodi ha Boris 4 e dove potere vedere la nuova stagione?

A quanto pare la nuova stagione di Boris avrà sei episodi, dalla durata di trenta minuti ciascuno. Sarà possibile prendere visione della serie-tv a partire dal 26 ottobre 2022 in esclusiva su Disney+, nella sezione Star.

Per potere vedere Boris 4 sarà sufficiente sottoscivere un abbonamento alla piattaforma streaming, scegliendo o la modalità di pagamento annuale (89,90€) o la modalità di pagamento mensile (8.99€).