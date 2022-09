Happy birthday Disney Plus: è in arrivo la ricorrenza che festeggia il compleanno del lancio della piattaforma Dinsey Plus.

Tantissimi contenuti speciali e un calendario fitto dedicato a chi è abbonato.

Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

Disney Plus Day: quando arriva e che cosa prevede?

Manca davvero poco alla festa annuale della piattaforma Disney Plus. Il Disney Plus Day è infatti previsto per l’8 settembre 2022 e sarà una grande festa per tutte le persone abbonate.

La ricorrenza, a cadenza annuale per celebrare il lancio della piattaforma in questione, è un’occasione per offrire contenuti speciali e una programmazione molto fitta. L’obiettivo della piattaforma (nata in America nel 2019 e in Italia nel 2020), è quello di intrattenere, coinvolgere, informare, ispirare e fare divertire chiunque, grandi e piccini.

Sono infatti numerosissimi i contenuti disponibili su Disney Plus e l’8 settembre 2022 il calendario si farà fittissimo.

Appunti alla mano, ecco che cosa sarà disponibile giovedì 8 settembre 2022 per il Disney Plus Day.

Si comincia con Thor: Love and Thunder, il nuovo film della Marvel da poco uscito nelle sale cinematografiche. Tutti gli abbonati e tutte le abbonate avranno quindi l’occasione di vedere il grande Chris Hemsworth nei panni dell’eroe.

Se invece siete follemente innamorati di Star Wars, avrete la possibilità di godere della visione di un documentario speciale: tanti i retroscena, tante le curiosità e soprattutto tantissime le riprese del backstage della serie Obi-Wan Kenobi: il ritorno di uno Jedi!

Appassionati di macchine e di cartoni? Disney Plus ha quello che fa per voi: Cars on the road è una serie di ben nove episodi che racconterà le incredibili avventure di Saetta McQueen e Cricchetto in giro per gli States.

Da non perdere assolutamente.

Previste anche diverse novità per il Disney Plus Day: in primis, Pinocchio, il nuovo live-action con protagonista il celebre Tom Hanks e Robert Zemeckis (vincitore dell’Academy Awards). Una vera e propria rivisitazione in chiave moderna di uno dei più grandi classici Disney: da pezzo di legno e bambino realmente in carne e ossa!

Altra novità sarà Growing up, una docu serie che si concentrerà dettagliatamente sui problemi legati all’adolescenza e racconterà dieci storie tutte interessanti. La serie è composta da episodi di breve durata (si parla di 30 minuti circa) e sarà in grado di coinvolgere, emozionare e fare sicuramente riflettere.

Chi non ha mai visto un episodio dei Simpson? Ecco, per il suo compleanno Dinsey Plus propone Welcome to the club, un nuovo corto che avrà come protagonista Lisa Simpson. Aspirante principessa, Lisa si renderà presto conto che forse essere “cattiva” potrebbe rivelarsi la soluzione più funny.

“God save the Queen” – cantavano i Sex Pistols: come sarebbe rivivere la storia dell’incredibile gruppo rock? L’8 settembre 2022 sarà possibile grazie alla serie Pistol, che ripercorrerà tutte le tappe più salienti della band, in particolare dal punto di vista del batterista Steve Jones (interpretato nella serie da Toby Wallace).

Non mancheranno infine contenuti dedicati alla natura e al mondo della tecnologia/immaginazione. Nel primo caso, Disney Plus proporrà Avventure estreme con Bertie Gregory, una docu serie in cui si avrà la possibilità di perdersi nella meravigliosa natura incontaminata, con una delle figure più celebri di National Geographic.

Di immaginazione e interazione digitale tratterà Remembering, uno short film del tutto originale che esplorerà il misterioso mondo delll’immaginazione e con cui tutte le persone davanti lo schermo potranno interagire!

Chi potrà usufruire del Disney Plus Day?

Come potrete immaginare, solamente gli abbonati e le abbonate potranno usufruire dell’ampio calendario previsto per l’8 settembre 2022. La piattaforma, infatti, decide di premiare ogni anno coloro che hanno scelto di iscriversi.

Quindi, se avee voglia di tuffarvi nel magico mondo di Disney Plus, non vi resta che fare un abbonamento: 8,99 euro al mese oppure 89,90 euro (cifra annuale).

A voi la scelta!