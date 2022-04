Carolina Crescentini è una delle attrici italiane più apprezzate degli ultimi anni. Classe 1980, ha alle spalle un curriculum degno di nota, fatto di tv, cinema e teatro. Bellissima e con occhi di ghiaccio, cosa sappiamo della sua vita privata?

Carolina Crescentini: chi è?

Classe 1980, Carolina Crescentini è nata il 18 aprile del 1980 a Roma. Dopo il liceo scientifico, si è iscritta alla Facoltà di Lettere, indirizzo spettacolo. Nello stesso periodo, ha iniziato a frequentare laboratori teatrali e si è iscritta alla scuola di recitazione Teatro Azione, diretta da Isabella Del Bianco e Cristiano Censi. Nel 2006, Carolina si è diplomata al Centro sperimentale di cinematografia e ha iniziato a muovere i primi passi come attrice.

Il debutto in tv è arrivato con il ruolo di Carla Vichi nella fortunata serie Mediaset Carabinieri. Grazie a questo personaggio, la popolarità della Crescentini è letteralmente esplosa. L’esordio al cinema, invece, porta la firma di Alex Infascelli con la pellicola H2Odio.

Nel 2007, Carolina è stata scelta per vestire i panni di Azzurra in Notte prima degli esami – Oggi di Fausto Brizzi. In seguito è apparsa in altri titoli degni di nota come: Cemento armato di Marco Martani, Parlami d’amore di Silvio Muccino, Oggi sposi di regia di Luca Lucini e Ti amo troppo per dirtelo di Marco Ponti.

La Crescentini ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui: Nastri d’argento 2011 – Migliore attrice non protagonista per 20 sigarette e Boris – Il film, David di Donatello 2008 – Candidatura come miglior attrice non protagonista per Parlami d’amore e Nastri d’argento 2008 – Candidatura come miglior attrice per Cemento armato.

Carolina Crescentini: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Carolina ha avuto diverse storie importanti con personaggi noti. Dal 2006 al 2013 è stata legata al dj romano Davide D’Onofrio, mentre fino al 2015 ha fatto coppia fissa con il regista Marco Salom. Successivamente, ha amato il musicista californiano Dave Peter Mellish.

Archiviata anche questa relazione, l’attrice ha incontrato il cantante Francesco Motta. I due hanno ufficializzato la relazione presentandosi insieme al Festival di Venezia del 2018. In una recente intervista, Carolina ha dichiarato:

“Lui ci ha messo un mese a chiamarmi ed io ero diffidente. Poi mi ha conquistato con la sua sensibilità e curiosità”.

Motta e la sua dolce metà si sono conosciuti all’uscita di una radio e dopo il primo incontro non si sono più lasciati. Nel settembre 2019, sorprendendo tutti i fan, Carolina e Francesco si sono sposati in Toscana. La coppia vive a Roma ed è molto gelosa della loro vita privata.