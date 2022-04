Nella quarta puntata di Big Show andata in onda giovedì 28 aprile è successo qualcosa di inaspettato. Un batterista dell’orchestra nel corso della trasmissione si è sentito male. Enrico Papi si è messo a cercare qualcun altro che potesse sostituirlo per una canzone ed in particolare “Gold” degli Spandau Ballet, il tutto mentre la trasmissione era fuori onda.

Troverà Tommaso che avrà la possibilità di improvvisarsi batterista anche se solo per una sera. Ed è qui che è arrivato il colpo di scena: Tommaso non sapeva che era tutta una messinscena organizzata grazie alla fidanzata Cinzia che ha voluto fargli una sorpresa. “Avete visto che sono stato bravo a far vedere che stava male?”, ha affermato Enrico Papi.

Big Show, malore in diretta (per finta): Cinzia fa una sorpresa al fidanzato Tommaso

Enrico Papi, parlando con Cinzia ha spiegato in studio che Tommaso aveva una grande passione per la batteria, ma che le incombenze della vita lo hanno tenuto da questa passione. La donna si è rivolta alla trasmissione perché voleva fargli vivere una bella serata e che soprattutto potesse avere la possibilità di suonare in una grande orchestra. Papi con tono scherzoso ha poi affermato: “Questa è l’unica cosa che non siamo riusciti a fare, la grande orchestra”.

Il significato di Gold

La canzone Gold ha un significato particolare per la coppia. Questo brano – è stato spiegato – è la canzone di Tommaso e Cinzia. L’espressione dell’uomo diceva di tutto, non solo perché ha potuto rivedere Cinzia, ma perchè è riuscito finalmente a far avverare il suo sogno.