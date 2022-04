Questa quarta puntata di Big Show andata in onda giovedì 28 aprile è iniziata nel segno delle grandi emozioni. Protagonista di questa storia è stata Nicla, madre di due figli e moglie amorevole.

La donna ha anche la passione per il canto, una passione questa che è stata frenata a causa dell’impegno dedicato come madre che la riempie totalmente.

La figlia più piccola è affetta da un problema di salute che “richiede il doppio dell’amore e il doppio dell’attenzione”. Nicla grazie al programma avrà però la possibilità di vivere la più bella delle sue avventure diventando così “Big Star” anche se solo per una notte.

Big Show, Nicla potrà vivere il suo grande sogno per una sera

Nicla è stata coinvolta in uno scherzo tutto particolare nel quale il figlio Giuseppe di 19 anni è stato uno dei complici.

La donna ha creduto di alloggiare in un albergo. Non sapeva però che la struttura avrebbe avuto tutto fuorché le comodità che solitamente ci si aspetterebbe, “un vero incubo”, come è stato definito. E così tra un colpo di scena ed un altro per la donna niente è andato come avrebbe voluto, ma è stato qui che è avvenuta la vera magia.

Nicla incanta tutti con una canzone di Mina

Uscita dalla stanza d’albergo Nicla si è ritrovata inaspettatamente sul palco di Big Show.

Nonostante sia apparsa all’inizio visibilmente scossa e a tratti emozionata, alla fine è andato tutto per il meglio. La sua Volami nel cuore ha incantato tutto il pubblico.